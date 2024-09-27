Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину: "Обязательно. Это прекрасная страна"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал журналистам после встречи с Зеленским.

"Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим... Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов. Я видел такие прекрасные города... я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде. Это невозможно", - сказал Трамп.

Как отмечается, в свою очередь Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, на что тот ответил: "Обязательно. Это прекрасная страна".

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Напомним, ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".