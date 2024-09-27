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Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину: "Обязательно. Это прекрасная страна"

Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал журналистам после встречи с Зеленским.

"Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим... Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов. Я видел такие прекрасные города... я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде. Это невозможно", - сказал Трамп.

Как отмечается, в свою очередь Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, на что тот ответил: "Обязательно. Это прекрасная страна".

Также читайте: Моя стратегия в отношении окончания войны в Украине - не капитуляция, - Трамп

Напомним, ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+21
це хвора людина.
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27.09.2024 19:40
+21
популіст, аферіст та покидьок
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27.09.2024 19:41
+20
Так України ж вже нема. Мільйони загинули. Всі мі та крім Києва знищені. 😳 Хіба не це той же Трамп заявляв лише вчора?
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27.09.2024 19:43
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це хвора людина.
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27.09.2024 19:40 Ответить
Страшно що хворі половина США.
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27.09.2024 19:53 Ответить
Поколфння, яні не боролися за те що вони мають-вироджуються.. деградують... Це загальна біда західного світу-сторіччами люди здобували свободи та добробут. Здобули. А нащадки -не цінують і тупіють
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27.09.2024 20:17 Ответить
В нас 73% хворі
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28.09.2024 10:04 Ответить
популіст, аферіст та покидьок
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27.09.2024 19:41 Ответить
Гарно сказано, про перезидента України. Їншого мабуть не буде, на жаль.
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27.09.2024 20:10 Ответить
Два.
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27.09.2024 20:54 Ответить
А як приїхати,якщо вчора "лічно",сказав що України вже нема(
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27.09.2024 19:41 Ответить
Политтехнологи мозги вправили или то, что от них осталось. Донни - эмоциональный и неуравновешенный идиот.
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27.09.2024 19:44 Ответить
Остання порнозірка засильно втягнула,так би мовити,в каналі утворився вакуум ,що й спровокувало рух мозгу вниз)))А серйозно,то думаю,він вчора закопав своє президенство своїми заявами.
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27.09.2024 19:48 Ответить
Так, може почитати, що сонцеликий перед цим нагундосив?
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01.10.2024 08:56 Ответить
Стоїть падло за спинами з зеленою папкою...Та що ж це ***** таке? Анігіліруйте його хто небудь.
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27.09.2024 19:43 Ответить
Це тінь Зе.
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27.09.2024 20:53 Ответить
Так України ж вже нема. Мільйони загинули. Всі мі та крім Києва знищені. 😳 Хіба не це той же Трамп заявляв лише вчора?
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27.09.2024 19:43 Ответить
Я чуток не в тєму. Може Трампа спочатку на ВЛК направити - як не як, намагається зайняти важливу посаду? Ніхто не в курсі, наші ВЛК по суботам працюють? А то сьогодні взяв направлення, а мені в повістці написали на 28 число - чи то автоматом на другий день, протупили і треба в понеділок явитись? Чи таки завтра пертись?
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27.09.2024 19:53 Ответить
Працюють. З понеділка по суботу. Як правило, якщо з'являєтесь по повістці добровільно, за день не пройдете. Я проходив тиждень. Ще тиждень рішення чекав.
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27.09.2024 20:03 Ответить
Тю. А казав,що Україна мертва. Може галоперідольчику йому?
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27.09.2024 19:45 Ответить
Олег женился на себе же и все теперь завидуют ему,ведь по любви не по залету,и муж - хороший человек.
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27.09.2024 19:47 Ответить
ти ж, морда руда, тільки вчора казав що України вже нема?
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27.09.2024 19:49 Ответить
Схоже, що тверезі республіканці розуміють, що українські трамбофоби в мережах отримують гроші на Лубянці. Бо тільки платний бот може втручатись у вибори іншої держави
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27.09.2024 19:50 Ответить
Пипец і тут завгосп на задньому плані
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27.09.2024 19:52 Ответить
ці два мудозвона таки вартують один одного - близнюки брати і обидна невдачні...
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27.09.2024 19:52 Ответить
Слава Україні !
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27.09.2024 19:52 Ответить
Мертва і ********** - по Трампу
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27.09.2024 19:56 Ответить
Нехай весною відвідає, коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки - побачите таку красу, це дуже чудово. )))
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27.09.2024 19:58 Ответить
а дєрьмак, по завданню своїх кураторів, зніме серію пікантних відео. тепер під назвою "похождєнія трампусіка в києві" ))
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27.09.2024 19:58 Ответить
А вчора казав, що України вже немає. Ну хіба не шизофреник?
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27.09.2024 20:00 Ответить
Ось подивиться половина американців (що голосує за респів, тобто зараз - за Трампа) на топ коментарів під цією новиною, та й подумають: "кому ми допомагаємо...? Дикі люди..."
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27.09.2024 20:02 Ответить
Половина американців навіть не знайдуть України на карті світу .
Про які там коментарі на Цензорі - мова . ?
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27.09.2024 20:08 Ответить
То й добре, мені тоді спокійніше, можете продовжувати...
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27.09.2024 20:28 Ответить
Вже порядком дістало те що на своєму - українському ресурсі , не можна сказати про те що думаєш .. От треба тільки обов'язково озиратись на те - а що ж там подумають американці , європейці , китайці , кацапи і навіть папуаси .! От всім їм можна говорити в своїх соцмережах - що завгодно , і на адресу кого завгодно , а українцям в себе вдома - ніззя !
Воістину правий Портніков - меншовартість ( совкова спадщина українського суспільства ) невиліковна хвороба .
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27.09.2024 20:42 Ответить
Мені не потрібний Портніков щоби вчитися в когось - як думати, та потім транслювати ті чужі думки.
Меншовартість - це коли ти просиш у всіх притомних країн допомоги, бо не спромігся захиститися сам.
Тупість, пихатість та дитячі комплекси величі (величі - нічим не підкріпленої) - це коли ти завзято плюєш у колодязь...
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27.09.2024 21:03 Ответить
Діло хазяйське . Не потрібен то й не потрібен . Я його нікому й не нав'язую до речі .
Подобається почувати себе маленьким і нікчемним , це теж - діло хазяйське .?!
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27.09.2024 21:16 Ответить
Не сподобалося?
Вирішили маніпуляціями відповісти, чи ви не у цієї реальності живете де Україна змушена просити? Чи реальність вас не цікавить і ви вирішили наплювати у колодязь - демонструючи порожні понти, щоби почуватися великим, вагомим та важливим у власних очах? Ваше прізвище не Зеленський?
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27.09.2024 21:37 Ответить
А ваше прізвище не трамп ?
Бо подібно йому мелете всяку хрінь , про якісь колодязі і понти .
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27.09.2024 22:10 Ответить
Ні, моє прізвище не Трамп.
Це дуже дивне порівняння виходячи з того що я написав.
Якщо ви неспроможні збагнути написане простою мовою - спробуйте спитатися в дорослих (в Портникова, чи ще в когось) нехай скажуть вам - що думати та що казати, щоби здаватися більш величним та значущим чим ви є насправді.
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27.09.2024 22:21 Ответить
Тут Портніков схоже - згадує вас .. https://x.com/LaraLar93023545/status/1839407018303701256

На все добре .
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27.09.2024 22:45 Ответить
Дівчинка що грається з котиком, ви на власні думки здатні, чи у вас комплекс меншовартості перед Портниковим? Де у цьому випадку поділося ото ваше: "Тварь лі я дражащая ілі право імею?"? Де ваша велич загубилася?
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28.09.2024 12:01 Ответить
Портніков резидент демзмі в Україні.
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01.10.2024 09:01 Ответить
А деменція все ближче...
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27.09.2024 20:03 Ответить
вже тама.
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27.09.2024 20:14 Ответить
Паркінсон & Альцгеймер вже в дорозі.
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27.09.2024 20:16 Ответить
приїде, оскільки потрібно буде зустрітись з ........, ну всім зі здоровим глуздом зрозуміло з ким. 👀🧐😉
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27.09.2024 20:05 Ответить
Трамп після зустрічі десь скаже таке ,як колись про Кімчинпука ))"ай лайк гім,вері найс ґай,вері смарт.."))))
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27.09.2024 20:09 Ответить
Це хороший сигнал з огляду на те, що до цього Трамп не був в Україні. І навіть попередник не спромігся його запросити, коли Трамп був президентом США.
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27.09.2024 20:09 Ответить
Порошенко запрошував Трампа кілька разів . Вперше ще тоді - коли трампон тільки став президентом США . В 2016 р .
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27.09.2024 20:14 Ответить
Воно дурне -від Україне нема до Це прекрасна країна
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27.09.2024 20:10 Ответить
Дуб дубом!
Але най приїздить, може від побаченого на якійсь час мізки вправляться!
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27.09.2024 20:16 Ответить
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27.09.2024 20:16 Ответить
Ці два блазні варті один одного, Один бреше без втоми і дає обіцянки про які забуває як і не було. Другий постйно несе несітницю яку й сам пояснити не може. і змінює свою думку по кілька разів на тиждень, Сьогодні посміхаючись зустрічається з тим. кого ще чора поливав брудом і готовий поіхати в те місце яке називав мертвим і неіснуючим.....Вони б разом могли б дуже не погано виступати дуєтом в якомусь шапіто......Як свого часу Нікулін і Карандаш...Хоча б звісно не треба було ображати память таких великих артистів цирку в порівнянні із цими блазнями.....
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27.09.2024 20:19 Ответить
Ты же мудень еще вчера говорил что Украины и украинцев уже нету.
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27.09.2024 20:24 Ответить
У трампа дверна пам'ять ,сказав ...пройшов поріг ...забув...розвернувся і пригадав ,тільки другий варіант ...Альмейгер з ним у дружбі ...
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27.09.2024 20:25 Ответить
Пусть приезжает. В Бахмут, в Марьинку
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27.09.2024 20:26 Ответить
Вже Україна не знищена, існує? Зеленський вже не втручається в Американські вибори? От і добре. А Трампу не до поїздок буде. У його адвокатів попереду ще багато роботи
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27.09.2024 20:28 Ответить
Можливо це змусило Трампа грати по іншому......

Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.

P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.

Історію треба вчити.
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27.09.2024 20:39 Ответить
Прекрасна країна в якій з нього малюють Сатану.
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27.09.2024 20:48 Ответить
годі брехати
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27.09.2024 22:33 Ответить
А позаду цербер стоїть
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27.09.2024 20:51 Ответить
шось мені здається, що він ********. Він же вчора стверджував, що України не існує, бо вона знищена. В усякому разі, було би добре, яби він перед візитом відвідав відповідних лікарів.
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27.09.2024 21:03 Ответить
Тобі ж "цензор" не написав, що про нього перед цим сонцесяйний бубонів!
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01.10.2024 09:04 Ответить
навіть не цікаво, бо від нього мене тошнить ще більше.
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01.10.2024 11:42 Ответить
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?" - Высоцкий уже тогда видел этого придурка.
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27.09.2024 21:09 Ответить
а как же твое Украины нет ????((((
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27.09.2024 21:15 Ответить
Накормити борщем з пампушками, напоїти горілкою з перцем, дати сала з проріззю, показати нашіх дівчат і все - Трамп наш!
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27.09.2024 21:33 Ответить
Вона ж мертва країна. Куди він зібрався, цей некрофіл?
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27.09.2024 22:06 Ответить
Та щоб і ноги його тут не було! Хай це руде йєті топче своїми лапами московитські болота, а не пухкі українські чорноземи.
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27.09.2024 22:26 Ответить
Яку країну? Її ж немає, вона уся в руїнах, людей повбивали, золоті куполи розбомбили. Куди він зібрався?
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27.09.2024 23:18 Ответить
золоті слова
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28.09.2024 01:24 Ответить
 
 