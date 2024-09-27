Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав журналістам після зустрічі із Зеленським.
"Дуже шкода, але це війна, якої не повинно було бути, і ми її вирішимо... Занадто багато людей загинуло, занадто багато красивих міст. Я бачив такі прекрасні міста... я не знаю, як можна відновити їх у колишньому вигляді. Це неможливо", - сказав Трамп.
Як зазначається, своєю чергою Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, на що той відповів: "Обов'язково. Це прекрасна країна".
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про які там коментарі на Цензорі - мова . ?
Воістину правий Портніков - меншовартість ( совкова спадщина українського суспільства ) невиліковна хвороба .
Меншовартість - це коли ти просиш у всіх притомних країн допомоги, бо не спромігся захиститися сам.
Тупість, пихатість та дитячі комплекси величі (величі - нічим не підкріпленої) - це коли ти завзято плюєш у колодязь...
Подобається почувати себе маленьким і нікчемним , це теж - діло хазяйське .?!
Вирішили маніпуляціями відповісти, чи ви не у цієї реальності живете де Україна змушена просити? Чи реальність вас не цікавить і ви вирішили наплювати у колодязь - демонструючи порожні понти, щоби почуватися великим, вагомим та важливим у власних очах? Ваше прізвище не Зеленський?
Бо подібно йому мелете всяку хрінь , про якісь колодязі і понти .
Це дуже дивне порівняння виходячи з того що я написав.
Якщо ви неспроможні збагнути написане простою мовою - спробуйте спитатися в дорослих (в Портникова, чи ще в когось) нехай скажуть вам - що думати та що казати, щоби здаватися більш величним та значущим чим ви є насправді.
На все добре .
Але най приїздить, може від побаченого на якійсь час мізки вправляться!
Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.
P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.
Історію треба вчити.