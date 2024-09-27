Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав журналістам після зустрічі із Зеленським.

"Дуже шкода, але це війна, якої не повинно було бути, і ми її вирішимо... Занадто багато людей загинуло, занадто багато красивих міст. Я бачив такі прекрасні міста... я не знаю, як можна відновити їх у колишньому вигляді. Це неможливо", - сказав Трамп.

Як зазначається, своєю чергою Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, на що той відповів: "Обов'язково. Це прекрасна країна".

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".