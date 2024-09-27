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Новини Війна
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Моя стратегія стосовно закінчення війни в Україні - не капітуляція, - Трамп

Зустріч Трампа і Зеленського

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією".

Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це – не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві, на мільйони більше, ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства" – пояснив Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби Трамп був президентом.

Читайте також: Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку. ФОТО

Раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама Україна - "зруйнована".

Автор: 

Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+19
Давайте швидше зброю , щоб знищіти хремль
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27.09.2024 18:37
+18
Блжд,скіко пафосу "Врятувати людство", йому точно не 16 рочків? 🙄
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27.09.2024 18:37
+18
Ага.. воно прагне помирити братні народи за рахунок українських територій, всього лишень...
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27.09.2024 18:37
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27.09.2024 18:36 Відповісти
Давайте швидше зброю , щоб знищіти хремль
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27.09.2024 18:37 Відповісти
Блжд,скіко пафосу "Врятувати людство", йому точно не 16 рочків? 🙄
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27.09.2024 18:37 Відповісти
постарів він знатно , обличчя від ботоксу перекосило
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27.09.2024 18:38 Відповісти
Геніально.Віддати оркам чверть України і залишити ЗСУ 85 тисяч особового складу і 380 танків. Та голвне - Заборонити мати дрони та ракети. і знову повірити рюсні на чесне слово.
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27.09.2024 18:40 Відповісти
Точно, просто людина вже забалакується кілька років.
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27.09.2024 18:49 Відповісти
Це все передвиборча балаканина. Сенс опозиційної партії в США - суперечити всьому, що робить партія влади.
Незалежно від того, правильно це чи ні з точки зору здорового глузду.
Якщо не висловлювати такі заперечення проти партії влади - то чим опозиційна партія відрізнятиметься? Така логіка.
Це всього лише гра для виборців. Якщо Трамп переможе, то розвернеться у своїх промовах на 180 градусів. Про це вже говорили люди, які добре його знають, такі як Помпео і Борис Джонсон
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27.09.2024 19:58 Відповісти
Моя стратегія стосовно закінчення війни в Україні - не капітуляція, - Трамп Джерело:

Первая встреча действующих лидеров США и Северной Кореи завершилась подписанием соглашения. Однако эксперты не нашли в нем конкретики.

Историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи - Дональда Трампа и Ким Чен Ына - состоялась 12 июня 2018 в Сингапуре.

Лидеры обменялись рукопожатием и встретились один на один в присутствии лишь переводчиков, нарушая традиции.

Итогом встречи стало подписание трех документов. Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.
Подписанный документ состоит из четырех пунктов. Эксперты со всего мира называют текст очень слабым, обтекаемым, без конкретики, а его пункты - повторением заявлений 1994 и 2001 годов. Так, агентство Reuters описало встречу, как "бездну обаяния и никакого прогресса".
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27.09.2024 21:10 Відповісти
Ага.. воно прагне помирити братні народи за рахунок українських територій, всього лишень...
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27.09.2024 18:37 Відповісти
не на те дерево ти тут підгавкуєш
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27.09.2024 19:25 Відповісти
до цього гавкання призвела відсутність смайликів для позначення сарказму.
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27.09.2024 19:30 Відповісти
посібник трампа так казав
мова про маска
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27.09.2024 19:34 Відповісти
Нестримний потік напівсвідомості імені Альцгеймера, відкрийся!
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27.09.2024 18:37 Відповісти
...сказав Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби Трамп був президентом.

Володар всєя голактеги про себе у третій особі.
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27.09.2024 18:40 Відповісти
Так при його каденції, в нашій війні було відносне затишшя. І путін на повномасштабне таки не наважувався... Хоча в цьому і Пороха заслуга є.
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27.09.2024 19:07 Відповісти
Главная причина была в том, шо х-ло еще не был готов напасть, а трамп или не трамп тут до сраки.
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27.09.2024 19:19 Відповісти
Його стратегія це не капітуляція, а жертвоприношення
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27.09.2024 18:37 Відповісти
Ти ж недавно заявило що України та українців немає! Тобі тексти пишуть ті ж самі що і хрінпіду?
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27.09.2024 18:38 Відповісти
i зобралися два брехуна - от вже мівіни один одному навішають
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27.09.2024 18:41 Відповісти
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27.09.2024 18:58 Відповісти
"Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя."

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27.09.2024 18:42 Відповісти
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар "пукін"
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі, небога,
До суду божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять.
Та й більше, бачиться, нічого.

Я не нездужаю, нівроку...
Тарас Шевченко
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27.09.2024 18:46 Відповісти
Та да. .."просто перестать стрелять "...два корисних ід* ота 🥳+ 🤡= дві руки х* йла ...
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27.09.2024 18:47 Відповісти
"Порятунок людства" - віддати одному із світових терористів окуповані їм території України, утвердити нормою порушення терористами міжнародного права, спокусити терористів на подальші "завойовування земель"…
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27.09.2024 18:50 Відповісти
Біда у тому, що ніхто окрім самих українців пуйла терористом не вважає. Для вестернів він "раціональний геополітичний гравець, який досягає своїх геополітичних цілей з допомогою сили". Якось так. Хоча на публіку говорити вони можуть що завгодно...
Так що нової "антигітлерівської" чи хоча би "антихуссейнівської" коаліції не вийде. На жаль, для нас. Ми точно не в позиції сили, і умови ставитимуть саме нам..
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27.09.2024 19:11 Відповісти
Рижа популістична дупа хоче обміняти наші території і людей на примарне перемир'я з ******,не бути цьому
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27.09.2024 18:52 Відповісти
От цікаво, а якщо таке рішення буде прийнято, як ти цьому завадиш?
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27.09.2024 19:08 Відповісти
Так само як завадили ***** взяти Київ за три дні,у нас інших варіантів нема
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27.09.2024 19:22 Відповісти
З лопатою Кулеби?
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27.09.2024 19:25 Відповісти
Та ********* треба ***** і його гніздо шершнів , що ви всі очкуєте , безсмертних не існує зато добре діло зробим для планети Земля
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27.09.2024 18:53 Відповісти
Ты падло сохранило бы кучу жизней если бы год не блокировало поставки оружия Украине. Да и сейчас война идет только потому что ***** ожидает от Трампа что оно поделит Украину пасередине и ***** все сойдет с рук.
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27.09.2024 18:55 Відповісти
Трамп заявив, що має добрі стосунки як з путіним, так і з Зеленським. "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я гадаю, якщо ми переможемо, я гадаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

Водночас Зеленський на це відповів, що він сподівається, що з ним у Трампа стосунки все ж кращі.
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27.09.2024 18:58 Відповісти
нема в нього жодних стратегій, лише врятуватись від судів через президентство
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27.09.2024 19:01 Відповісти
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27.09.2024 19:24 Відповісти
"У 1961 році Джон Кеннеді пообіцяв, що Америка в боротьбі за свободу "заплатить будь-яку ціну, візьме на себе будь-який тягар, підтримає кожного друга і виступить проти кожного ворога". Але чи діє цей принцип досі? Від старого Байдена ми вже не зможемо вимагати виконання обіцянки Кеннеді. Камала Гарріс, однак, може зіткнутися з подібним випробуванням. Але перш ніж вона зможе допомогти з реалізацією плану перемоги Зеленського, їй ще самій необхідно перемогти. Для гостя з Києва чути таке гірко, але це правда: доля України вирішиться через п'ять тижнів у передмістях у так званих свінг-стейтс", - вважає німецьке видання Kölner Stadt-Anzeiger.

"Свінг-стейтс" у США називають ті штати, де демократи та республіканці мають приблизно однакові шанси на перемогу під час президентських виборів.
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27.09.2024 19:02 Відповісти
"У 1961 році Джон Кеннеді пообіцяв, що Америка в боротьбі за свободу "заплатить будь-яку ціну, візьме на себе будь-який тягар, підтримає кожного друга і виступить проти кожного ворога". Але чи діє цей принцип досі?",-

У 2024 представник "найдемократичнішої родини Америки" поступився на користь республіканця Трампа і зараз працює у його штабі.
Чи ж це не відповідь?
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27.09.2024 20:04 Відповісти
DW

Шведська газета Dagens Nyheter також пише про невизначеність подальшої підтримки України на тлі майбутніх виборів у США:
"Дональд Трамп поширює саме ті міфи, які потрібні Володимиру Путіну: про те, що перемогти Росію неможливо, а решті світу слід піджати хвоста і виконувати те, що диктує Кремль. Найгірше для України те, що Трамп далеко не єдиний у своїй партії, хто сумнівається в подальшій підтримці України. Це вкрай прикро. Величезним успіхом для Путіна є те, що Україна перетворюється на частину американської та глобальної війни культур. Стратегія Росії є зрозумілою: у різний спосіб погрожувати Заходу - гібридною війною, різкими заявами і, як напередодні, розмахуванням ядерною доктриною. Мета таких погроз - переконати Захід у тому, що підтримка України вимагає занадто високу ціну. Сполучені Штати, які відвертаються від України, від Європи та НАТО, від захисту демократії далеко за межами своїх кордонів - такою є мрія Путіна та його союзників - країн-ізгоїв. Для вільного світу це стало б справжнім кошмаром. Якщо ж США залишаться непохитними - що, судячи з усього, буде у випадку перемоги Камали Гарріс на виборах - тоді і Європі буде легше це робити (підтримувати Україну. - Ред.). Наразі все просто: демократи підтримують Україну, республіканці - Дональда Трампа".
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27.09.2024 19:04 Відповісти
Наразі все просто: демократи підтримують Україну, республіканці - Дональда Трампа". Саме так
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27.09.2024 21:03 Відповісти
ну всі нарешті зрозуміли, що якби трамп був президентом,
то і урагану Helena не було б?
просрали шанс - тепер всі по льохам....
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27.09.2024 19:06 Відповісти
Цікаво можеб він вбив всіх кремлівських старперів та пропагандонів солв,я кіселя армян продажних та 100 російських генералів тоді точно не булоб нікрим наш ні денаціфікації жилиб кацапи в своєму гімні і всім на них булоб плювать раби самі не повстануть стадом править пастух
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27.09.2024 19:12 Відповісти
Добре шо зустрілись - Трамп буде менше бухтіти
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27.09.2024 19:15 Відповісти
ще один барига рафінований. вчора кричав всюди разом зі Джонсоном, що не зустрінеться, і...........
ще одне підтвердження того що барига не може і не має бути політиком.
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27.09.2024 19:20 Відповісти
До речі, зустріч відбулася на прохання Зеленського.
Трамп кілька годин тому листом тряс на цьому акцентуючи.
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27.09.2024 20:07 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/associated-press-shtab-trampa-ne-planuvav-ioho-zustrichi-z-zelenskym
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27.09.2024 20:13 Відповісти
Бажаю тобі Дональд виграти ці президентські перегони. На що здатна ця сімейка Обама-Байден ми на собі відчули.
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27.09.2024 19:23 Відповісти
Найібльші територіальні втрати Україна понесла при демах - Обамі та Байдені. Співпадіння?
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27.09.2024 19:28 Відповісти
словоблуддя у всі часм видавало різьного роду аферистів і **********...І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства" - пояснив Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби Трамп був президентом.
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27.09.2024 19:28 Відповісти
Как Америка может голосовать за перманентного аферюгу? Как респы допустили его на партийную вершину?
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27.09.2024 19:33 Відповісти
ФСБ відпрацювало на відмінно.
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27.09.2024 19:45 Відповісти
В нього кукуха геть відлетіла, меле кожен день щось різне. А стратегія у цієї кремлівської курви тільки одна - залізти в овальний кабінет.
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27.09.2024 19:41 Відповісти
Трамп десь скаже таке ,як колись про Кімчинпука ))"ай лайк гім,вері найс ґай,вері смарт.."))))
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27.09.2024 20:10 Відповісти
Трамп занадто старий. Маразм посилюється. А так як має склероз, то не пам'ятає про маразм
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27.09.2024 20:21 Відповісти
Щось подібне вже було у 1938-му.
Тоді хтось теж пафосно заявляв: "Я привіз мир"
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27.09.2024 21:05 Відповісти
Тіко мені здається, що він такий же балабол як і наш вовка?
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27.09.2024 21:06 Відповісти
А де наші форумні "трампісти", ну скажуть хоть шось, чи то все цензор переврав, чи то сорос з обамою змовились, чи може таки Порошенко знов в штани комусь насрав?
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27.09.2024 21:10 Відповісти
Та він на мітингу експромтом вивалив. А потім сам о.....і почав крутити хвостом. Але так, що він тільки погодився на прохання Бубона, навіть саму просьбу опублікував - ну не міг Рудий не бути мавпою.
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27.09.2024 21:21 Відповісти
Купіть одноухому глобус і запхайте в сраку - це врятує людство.
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27.09.2024 21:57 Відповісти
Світ змінюється. ***** показав планеті справжню роль і значення Америки. В результаті він *****, а США поки що в статусі "балабола". Якщо в США переможе Трамп (і його швидко не пристрелять) то за декілька років США стане "невловимим ковбоєм" який і на фуй нікому не потрібен. "Святе місце пустим не буває" і вільні підприємливі люди завжди знаходять рішення для будь якої проблеми. Європейці збудували Америку. Ну що ж! - збудують її аналог ще раз, але вже у себе і для себе.
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27.09.2024 23:21 Відповісти
Початок осені, таргани в голові Трумпа посилено займаються стройовою підготовкою... І що тут такого дивного, коли Трумп поніс особливо люту дичину?
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28.09.2024 01:25 Відповісти
просто зроблю так, що Ктїв сам капітулює
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28.09.2024 07:49 Відповісти
 
 