Моя стратегія стосовно закінчення війни в Україні - не капітуляція, - Трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією".
Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це – не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві, на мільйони більше, ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства" – пояснив Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби Трамп був президентом.
Раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама Україна - "зруйнована".
Топ коментарі
+19 Maria Sofia Douglas #585494
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+18 Павло Мокрицький #527023
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+18 Ksenia VB
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Незалежно від того, правильно це чи ні з точки зору здорового глузду.
Якщо не висловлювати такі заперечення проти партії влади - то чим опозиційна партія відрізнятиметься? Така логіка.
Це всього лише гра для виборців. Якщо Трамп переможе, то розвернеться у своїх промовах на 180 градусів. Про це вже говорили люди, які добре його знають, такі як Помпео і Борис Джонсон
Первая встреча действующих лидеров США и Северной Кореи завершилась подписанием соглашения. Однако эксперты не нашли в нем конкретики.
Историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи - Дональда Трампа и Ким Чен Ына - состоялась 12 июня 2018 в Сингапуре.
Лидеры обменялись рукопожатием и встретились один на один в присутствии лишь переводчиков, нарушая традиции.
Итогом встречи стало подписание трех документов. Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.
Подписанный документ состоит из четырех пунктов. Эксперты со всего мира называют текст очень слабым, обтекаемым, без конкретики, а его пункты - повторением заявлений 1994 и 2001 годов. Так, агентство Reuters описало встречу, как "бездну обаяния и никакого прогресса".
мова про маска
Володар всєя голактеги про себе у третій особі.
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар "пукін"
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі, небога,
До суду божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять.
Та й більше, бачиться, нічого.
Я не нездужаю, нівроку...
Тарас Шевченко
Так що нової "антигітлерівської" чи хоча би "антихуссейнівської" коаліції не вийде. На жаль, для нас. Ми точно не в позиції сили, і умови ставитимуть саме нам..
Водночас Зеленський на це відповів, що він сподівається, що з ним у Трампа стосунки все ж кращі.
"Свінг-стейтс" у США називають ті штати, де демократи та республіканці мають приблизно однакові шанси на перемогу під час президентських виборів.
У 2024 представник "найдемократичнішої родини Америки" поступився на користь республіканця Трампа і зараз працює у його штабі.
Чи ж це не відповідь?
Шведська газета Dagens Nyheter також пише про невизначеність подальшої підтримки України на тлі майбутніх виборів у США:
"Дональд Трамп поширює саме ті міфи, які потрібні Володимиру Путіну: про те, що перемогти Росію неможливо, а решті світу слід піджати хвоста і виконувати те, що диктує Кремль. Найгірше для України те, що Трамп далеко не єдиний у своїй партії, хто сумнівається в подальшій підтримці України. Це вкрай прикро. Величезним успіхом для Путіна є те, що Україна перетворюється на частину американської та глобальної війни культур. Стратегія Росії є зрозумілою: у різний спосіб погрожувати Заходу - гібридною війною, різкими заявами і, як напередодні, розмахуванням ядерною доктриною. Мета таких погроз - переконати Захід у тому, що підтримка України вимагає занадто високу ціну. Сполучені Штати, які відвертаються від України, від Європи та НАТО, від захисту демократії далеко за межами своїх кордонів - такою є мрія Путіна та його союзників - країн-ізгоїв. Для вільного світу це стало б справжнім кошмаром. Якщо ж США залишаться непохитними - що, судячи з усього, буде у випадку перемоги Камали Гарріс на виборах - тоді і Європі буде легше це робити (підтримувати Україну. - Ред.). Наразі все просто: демократи підтримують Україну, республіканці - Дональда Трампа".
то і урагану Helena не було б?
просрали шанс - тепер всі по льохам....
ще одне підтвердження того що барига не може і не має бути політиком.
Трамп кілька годин тому листом тряс на цьому акцентуючи.
Тоді хтось теж пафосно заявляв: "Я привіз мир"