Моя стратегія стосовно закінчення війни в Україні - не капітуляція, - Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією".

Про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це – не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві, на мільйони більше, ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства" – пояснив Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби Трамп був президентом.

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Раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама Україна - "зруйнована".