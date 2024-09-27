Моя стратегия в отношении окончания войны в Украине - не капитуляция, - Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не считает свою стратегию по окончанию войны в Украине "капитуляцией".

Об этом он сказал перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это - не капитуляция. Моя стратегия заключается в том, чтобы спасти жизнь. Я хочу спасти жизнь. Миллионы людей мертвы, на миллионы больше, чем они даже думают. И это - не моя битва, но это борьба за спасение человечества" - пояснил Трамп и добавил, что "это - страшная война, которой бы никогда не было", если бы Трамп был президентом.

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Ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама Украина - "разрушена".