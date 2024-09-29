Трамп надав мені чітку інформацію, що підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я не знаю, що станеться після виборів у США і хто буде президентом... Але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну", - заявив Зеленський.

Журналіст також попросив президента України прокоментувати свої попередні заяви у виданні New Yorker про те, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає".

"Я сказав, що вважаю, що ми розуміємо набагато краще за всіх, включаючи Дональда Трампа, що відбувається в Україні і як це зупинити. Це важко зрозуміти", - відповів Зеленський.

Нагадаємо, що 27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.

Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

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