Трамп надав мені чітку інформацію, що підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.
Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.
Я не знаю, що станеться після виборів у США і хто буде президентом... Але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну", - заявив Зеленський.
Журналіст також попросив президента України прокоментувати свої попередні заяви у виданні New Yorker про те, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає".
"Я сказав, що вважаю, що ми розуміємо набагато краще за всіх, включаючи Дональда Трампа, що відбувається в Україні і як це зупинити. Це важко зрозуміти", - відповів Зеленський.
Нагадаємо, що 27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.
Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.
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зарікалась свиня гімна не їсти та і знову обіжралася...
Трамп вже робив після зустрічі з ЗЄ заяви. І вони ну ніфіга не на користь України.
Чи це розраховано дійсно на селюків, які дивляться тільки телевізор та відосики ЗЄ?
Якщо таке може зайти молоді, то у нас вона якась дуже обмежена.
(вказано було, що більше всього тоді "зайшло", мололоді, вік який там 18-29 років, зараз, це 23-34 роки)
через те, що було проведено звичне
(формат такий як в вечірньому кварталі, або в серіалах кварталу, які значна частина суспільства, таки дивилась.)
шоу, на державному рівні, бо більшість ЗМІ тоді просувало те передвиборче шоу, в якому було мало про конкретику, багато про популістичне "оберіть, все зразу буде".
"Молодь шариться всюди, не обмежуючися одним нудним каналом. Молодь активно спілкується у соцмережах і в реалі."
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Головне щоб був відповідний "контент" для спілкування про щось, а якщо щось "взагалі по загалях", з "розмитою ідентичністю"
(те саме скорочення годин по історії, а сам предмет історії робиться необов'язковим, ось наприклад думки про рішення, зробити необов'язковим в мультипредметному тесті в 2023 році https://youtu.be/2GUESkFJsSo?si=8qJN1O1ShicUHEhH , також ініціативи вже 2024 року, по темі об'єднання "Історії України", і "Всесвітньої історії", в один предмет (тобто по суті "розмити" уявлення про свою країну, за рахунок скорочення часу, на викоадання історії саме про країну в якій дитина навчається .) .)
, то тоді московитам, за допомогою московитської брехливої пропаганди, буде набагато легше "впарювали" свою брехню, про ті чи інші історичні події
(що є базою, для подальшої пропаганди московії, направленої на злам спротиву України проти агресії окупанта-вбивці московії)
, за рахунок необізнаності людей з "розмитою ідентичністю"
(незнанням реальної історії, осннованої на історичних фактах, а не на безсоромній вигаданій бездоказовій брехні окупанта-вбивці московії, яка
(брехня московитів)
вже дуже велику кількість раз спростовувалась, але ж не всі перепровіряють, і таким чином, у більшої частини громадян, будуть ходити наративи московитської брехливої пропаганди, тобто, такими кроками, створенням по суті "розмитої ідентичності", відкриваються "ворота", для московитської пропаганди, яка в першу чергу направлена, на злам спротиву України, проти агресії окупанта-вбивці московії.)
, у відповідному питанні.
Від президентства Гарріс Київ чекає продовження поставок зброї, а Трамп натякає на їхнє припинення.
Навіть якщо Трамп не стане президентом, Україні потрібна підтримка республіканців у Конгресі для ухвалення нових пакетів допомоги.
Блокування може повторитися.
При цьому вони бачать, що Демократична партія робить ставку на перемогу України, і хочуть грати на цьому протистоянні.
Що це за оберти такі? Це Трамп з майбутнього надав ту інформацію?
Невже не можна просто сказати: "Трамп пообіцяв"?
І навіщо про це патякати?
Він також заявив, що під його керівництвом Росія взагалі б не вторглася в Україну, і висловив скептицизм щодо підтримки Києва адміністрацією Байдена. Позиція Трампа полягала в тому, що дипломатія, навіть передбачаючи поступки з боку України, дозволила б уникнути руйнівної війни, яка зараз триває, а не покладатися на військові рішення, які можуть загрожувати втягненням Америки у більший конфлікт.
Ці заяви відображають послідовну позицію Трампа щодо бажання зменшити участь США в Україні, але вони також були частиною ширшої моделі, де він припускає, що військова допомога Україні може погіршити глобальну напруженість.
Это так неприятно - потерять поддержку трампистов. Прямо кошмар.
Правда, у нас этой поддержки никогда и не было. Грубая группировка во главе с Джей Ди Вэнсом и Марджори Тейлор Грин мешала бюджету помощи Украине, как могла, и распространяла дезинформацию про нашу страну, превосходя Соловьева и Симоньян. А теперь мы потеряли их "поддержку". Жуть. Я расстроен так же, как спрингфилдские гаитяне, потерявшие поддержку Трампа из-за мифов.
Если серьезно, поддержка в Конгрессе у нас была полуторапартийной - демократы и вменяемые республиканцы. С радикалами как-то не сложилось.
5 ноября будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. Новый состав начнет работу в январе 2025. В Сенате большинство будет у республиканцев, а в Палате - неясно. Вероятно, обе палаты будут за республиканцами. Но все будет зависеть от того, сохранят ли радикалы свое влияние на Конгресс. В случае избрания Трампа, сохранят и увеличат. В случае его поражения, пока неясно.
Поэтому принятие нового бюджета помощи Украине под вопросом. Этот состав Конгресса, погруженный в предвыборную борьбу, не будет думать об этом, а что сделает новый - загадка.
Так что цените существующую помощь США. В будущем она может исчезнуть.
якби на його місці був якийсь дурачок.
і їбануті реднекі знову підуть на Білий Дом.
Яке їхало, таке здибало. Чмо тупориле...
Они обычно ничего не выполняют.
Омар Хайяма.