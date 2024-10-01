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Новини Війна
2 025 28

Зеленський у День захисників і захисниць: Шлях до першої хвилини перемоги та миру дуже важкий

Зеленський виступив у День захисників та захисниць України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відзначив внесок воїнів у майбутню перемогу.

Про це глава держави заявив під час церемонії складання клятви ліцеїстами та вручення державних нагород, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми кажемо "захисники України", ми відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо, і щоночі, в будні та вихідні, в спеку та мороз, завжди, кожної хвилини. ... З абсолютно різних хвилин складається війна, складається наша боротьба, і дуже важкий шлях до однієї найбажанішої хвилини - першої хвилини перемоги, першої хвилини миру в Україні", - зазначив він.

"Ми вклоняємось сьогодні перед усіма, хто наближав і наближає цю хвилину. Робить це беззупинно. ... Вічна слава тим, хто захищає українську землю, небо і моря. Вічна пам'ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя", - додав президент.

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Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

Свято започаткували 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.

Дивіться: Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+25
Зеля, твій шлях у відставку! Зроби українцям свято-піди геть!
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01.10.2024 09:53
+25
цинічна брехлива істота!
скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
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01.10.2024 09:58
+23
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01.10.2024 10:03
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Зеля, твій шлях у відставку! Зроби українцям свято-піди геть!
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01.10.2024 09:53 Відповісти
Свято було б,якби він здох, як Чаушеску. А просто піти геть після знищення держави, нації і майбутнього, це занадто милосердно.
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01.10.2024 10:53 Відповісти
цинічна брехлива істота!
скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
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01.10.2024 09:58 Відповісти
Якби не цей брехливий підарас, який розповідав про шашлики, який зрадив де факто державу, трагедій Бучі, Маріуполя, Ізюму та інших міст на напрямку наступу років, могло й не бути. Ця Гундоса Іуда зрадила український народ і знаєте що саме жахливе? Що цей "народ" тепер вишиває бісером гидозну пику свого ката і зрадника. Бо не втік. Бо потужно ******* кожен день.
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01.10.2024 10:51 Відповісти
*орків, тупий телефон
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01.10.2024 10:52 Відповісти
все ж таки сподіваюсь, що лікування українців, проходить ефективно, хоча і важким хірургічним методом.
так, ще існують кончені шанувальники 95 кварталу, але це, зовсім відбиті приколісти аби поржать.
ну, подивимось на виборах, зробили українці висновки, чи ця держава не має право на існування.
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01.10.2024 10:57 Відповісти
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01.10.2024 10:00 Відповісти
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01.10.2024 11:09 Відповісти
Багаторазовий ухилянт від служби в Армії і захисту Батьківщини ... вітає Воїнів-Захисників Української Вітчизни з їх святом?!?! У День Святої Покрови. Не українець і не християнин.Обдолбаний аморал.
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01.10.2024 10:01 Відповісти
лицемір.
В 19-му, 20-му та 21-му році він навіть не хотів чути за Покрову, за УПА, за ЗСУ та Держоборонзамовлення...
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01.10.2024 10:02 Відповісти
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01.10.2024 10:03 Відповісти
Це ж ви, зедібіли, зробили цей трешняк.
Головнокомандувач ЗСУ, Тричі Уклоніст, Двічі Шашличник і Потужний Членограй поздоровляє воїнів з днем захисників.
Де ще таку хрень можливо побачити?
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01.10.2024 10:05 Відповісти
Я колись навіть дивився "вечірній квартал" з цією істотою. А тепер на цей організм дивлюсь з такою ж відразою, як на падло в якому вже копошаться опариші
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01.10.2024 10:11 Відповісти
Гарні клоуни не завжди гарні президенти. Кожен має займатись своєю справою, а не лізти у чужі.
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01.10.2024 10:33 Відповісти
вова сховайся де небудь і не порть людям св'ято .
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01.10.2024 10:14 Відповісти
якраз слухала як верещучка розповідала про велике розмінування імені зеленського
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01.10.2024 10:16 Відповісти
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01.10.2024 10:18 Відповісти
Повсюди ходять нечестивці, коли нікчемні з людських синів піднялися. (укр.) Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. (рос.) [Біблія; Псалом 11:9] Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил. (Роберт Бёрнс, 1759-1796, шотландский поэт).
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01.10.2024 12:02 Відповісти
Лицемір...
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01.10.2024 10:41 Відповісти
"Порноактриса" та "синьор голодомор" тебе, вава, не гризуть знутри коли ти читаєш ці тексти..
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01.10.2024 10:45 Відповісти
Ні. Не гризуть. Какая разніца
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01.10.2024 11:03 Відповісти
Після цього всього у наступному поколінні українців повинно вже в ДНК прописатися ніколи не голосувати за популістів та "нових ліц", які крім кривляння на сцені, нічого не бачили. НІКОЛИ. Так, як генетично закріпився страх перед Голодомором, (чиї предки його пережили, той знає, про що мова). На генетичному рівні. Жодного клоуна, ******* і лицеміра в майбутньому при владі. Інакше нації кінець.
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01.10.2024 10:45 Відповісти
Так, ПОВИННО... Але чи буде?
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01.10.2024 11:08 Відповісти
Главнає ета пєрєстать стрєлять! І в глазкі путіну пасматрєть!
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01.10.2024 10:47 Відповісти
Так, підтримка у хриплявого ще та. Тепер зрозуміло, чому він поставив Конституцію на паузу...
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01.10.2024 11:05 Відповісти
Якби не ти зі своїми "ефективними менеджерами", він би був значно коротше.
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01.10.2024 11:07 Відповісти
А ти, що зробив для перемоги, хрипатий тупий віслюк?
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01.10.2024 12:26 Відповісти
Де закон про ротацію та демобілізацію?
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01.10.2024 12:51 Відповісти
 
 