Зеленський у День захисників і захисниць: Шлях до першої хвилини перемоги та миру дуже важкий
Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відзначив внесок воїнів у майбутню перемогу.
Про це глава держави заявив під час церемонії складання клятви ліцеїстами та вручення державних нагород, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми кажемо "захисники України", ми відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо, і щоночі, в будні та вихідні, в спеку та мороз, завжди, кожної хвилини. ... З абсолютно різних хвилин складається війна, складається наша боротьба, і дуже важкий шлях до однієї найбажанішої хвилини - першої хвилини перемоги, першої хвилини миру в Україні", - зазначив він.
"Ми вклоняємось сьогодні перед усіма, хто наближав і наближає цю хвилину. Робить це беззупинно. ... Вічна слава тим, хто захищає українську землю, небо і моря. Вічна пам'ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя", - додав президент.
Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.
Свято започаткували 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України.
14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.
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скільки загинуло людей, з особистої вини, цього грьобаного гаранта?
скільки цивільних, можна було врятувати? скільки військових, можна було ефективно організувати, для оборони та контр наступу?
напам'ятати про стамбул та підписану капітуляцію?
так, ще існують кончені шанувальники 95 кварталу, але це, зовсім відбиті приколісти аби поржать.
ну, подивимось на виборах, зробили українці висновки, чи ця держава не має право на існування.
В 19-му, 20-му та 21-му році він навіть не хотів чути за Покрову, за УПА, за ЗСУ та Держоборонзамовлення...
Головнокомандувач ЗСУ, Тричі Уклоніст, Двічі Шашличник і Потужний Членограй поздоровляє воїнів з днем захисників.
Де ще таку хрень можливо побачити?