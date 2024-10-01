НАТО й надалі надаватиме підтримку Україні на її незворотному шляху до членства в Альянс, - спецпредставник Тернер
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер у День захисників та захисниць України наголосив, що Північноатлантичний альянс й надалі надаватимемо потужну підтримку нашій державі на "незворотному шляху" до євроатлантичної інтеграції.
Про це Представництво НАТО в Україні повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні народ України вшановує пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни, і хто продовжує боротися за її майбутнє як суверенної та незалежної держави", - зазначив Тернер.
Спецпредставник наголосив, що НАТО залишається з Україною.
"Ми й надалі надаватимемо потужну підтримку Україні в її боротьбі та на її незворотному шляху до членства в НАТО", - наголосив він.
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🤣🤣🤣
Мрії збуваються.
Спочатку НАТО у кордонів (Фінляндія), а потім ще й Україна напала