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НАТО й надалі надаватиме підтримку Україні на її незворотному шляху до членства в Альянс, - спецпредставник Тернер

Спецпредставник НАТО Патрік Тернер наголосив на підтримці України 

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер у День захисників та захисниць України наголосив, що Північноатлантичний альянс й надалі надаватимемо потужну підтримку нашій державі  на "незворотному шляху" до євроатлантичної інтеграції.

Про це Представництво НАТО в Україні повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні народ України вшановує пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни, і хто продовжує боротися за її майбутнє як суверенної та незалежної держави", - зазначив Тернер.

Спецпредставник наголосив, що НАТО залишається з Україною.

"Ми й надалі надаватимемо потужну підтримку Україні в її боротьбі та на її незворотному шляху до членства в НАТО", - наголосив він.

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НАТО (6465) членство в НАТО (1724) День захисників і захисниць України (157)


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Про кацапів
🤣🤣🤣
Мрії збуваються.
Спочатку НАТО у кордонів (Фінляндія), а потім ще й Україна напала
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01.10.2024 09:14 Відповісти
******** наврочив
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01.10.2024 09:16 Відповісти
Так, так, на шляху, який триватиме ще років 100...
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01.10.2024 09:26 Відповісти
З таким НАТО і кацапів не треба
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01.10.2024 09:32 Відповісти
НАТО - це керівники країн, які приймають спільні рішення консенсусом. І там консенсус потрібен, наприклад, від Орбана, Фіцо, Ердогана з усіма наслідками такого обглворення та голосування...
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01.10.2024 10:23 Відповісти
 
 