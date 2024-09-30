Союзники по НАТО мають вирішувати, чи можна запросити Україну до членства з окупованими територіями, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники по Альянсу мають вирішувати, чи можна запросити Україну до блоку, коли частина її території буде окупована росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо. Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України", - наголосив він.

Також Столтенберг розповів, чи зможе Україна, як це було з Німеччиною, набути членство частиною країни.

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"Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо. ... Тож знов-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знов-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - додав генсек Альянсу.

За його словами, "лише українцям вирішувати, які умови для переговорів і які умови для прийнятного рішення".

Також генсек НАТО нагадав, що Росія не раз порушувала угоди, тому варто не допустити "Мінська-3".

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"Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємось, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію.

Але ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звісно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться", - підсумував Столтенберг.

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