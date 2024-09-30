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Новини Війна
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Союзники по НАТО мають вирішувати, чи можна запросити Україну до членства з окупованими територіями, - Столтенберг

Чи можуть запросити Україну до НАТО з окупованими територіями

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники по Альянсу мають вирішувати, чи можна запросити Україну до блоку, коли частина її території буде окупована росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо. Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України", - наголосив він.

Також Столтенберг розповів, чи зможе Україна, як це було з Німеччиною, набути членство частиною країни.

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"Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо. ... Тож знов-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знов-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - додав генсек Альянсу.

За його словами, "лише українцям вирішувати, які умови для переговорів і які умови для прийнятного рішення".

Також генсек НАТО нагадав, що Росія не раз порушувала угоди, тому варто не допустити "Мінська-3".

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"Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємось, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію.

Але ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звісно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться", - підсумував Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (6465) членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Не рівняйте х з пальцем. У Німеччині в обох її частинах були німці. Те саме з Кореєю, де розділені території населялися представниками однієї нації. На територіях, окупованих кацапами, українців не буде.
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30.09.2024 17:21
+3
Можна приймати як і Німеччину прийняли з окупованою частиною східної частини країни в 1955р.
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30.09.2024 17:05
+3
Заява ця пуста і не варта обговорення .Ця ната це надута бульбашка, без США нічого не варта,
так зброя є ,але воює не зброя а люди ,якось не уявляю розслаблених ,ситих европейців проти
дурних і п,яних іпотечників з розкосими очима. Наші партнери бздять навіть безпілотник чи
ракету над своєю теріторією збить ,а то вони візьмуть до НАТО воюючу з ядерним монстром Україну і встануть пліч о пліч з нашими хлопцями ,ага зараз тільки шнурки погладять і зразу візьмуть.
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30.09.2024 18:02
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Можна приймати як і Німеччину прийняли з окупованою частиною східної частини країни в 1955р.
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30.09.2024 17:05 Відповісти
Німці-німцями, але держави дві: ФРН і НДР. Щось цей дядько дуже сміливим став від кінець своєї каденції! А був же миролюб миролюбом!
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30.09.2024 17:12 Відповісти
Тоді у НАТО не було Угорців, Турції, й ще не відомо як Польща себе проявить коли дійде до того. Але 99% що Угорщина буде проти, точніше Чморбан та Сциярто.
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30.09.2024 17:18 Відповісти
Турция в НАТО с 1955 г.
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01.10.2024 07:50 Відповісти
Не рівняйте х з пальцем. У Німеччині в обох її частинах були німці. Те саме з Кореєю, де розділені території населялися представниками однієї нації. На територіях, окупованих кацапами, українців не буде.
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30.09.2024 17:21 Відповісти
Колись в НАТО не захотіли приймати сере сере. Тепер не хочуть нас. Тільки кацапи не кажіть про заявку савєцкага саюза 1954 року, а то в них скрєпи лопнуть
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30.09.2024 17:47 Відповісти
Виборці Зеленського! а що сказано у Програмі Партії Слуга Народу про вступ України у НАТО?
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30.09.2024 17:09 Відповісти
Шо ви їх запитуєте. Більшість з них здриснули в країни ЄС ще на початку повномасштабного вторгнення поки ще чоловіків призовного віку випускали, я не говорю про жінок які також ходили на виборчі дільниці в 2019-му.
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30.09.2024 17:19 Відповісти
О, там є такі ''союзники'' що кістьми ляжуть аби тільки не допустити такого.
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30.09.2024 17:25 Відповісти
То виходить путєн сам пхає Україну в НАТО. То мабудь агєнт Байдена🤣.
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30.09.2024 17:58 Відповісти
Заява ця пуста і не варта обговорення .Ця ната це надута бульбашка, без США нічого не варта,
так зброя є ,але воює не зброя а люди ,якось не уявляю розслаблених ,ситих европейців проти
дурних і п,яних іпотечників з розкосими очима. Наші партнери бздять навіть безпілотник чи
ракету над своєю теріторією збить ,а то вони візьмуть до НАТО воюючу з ядерним монстром Україну і встануть пліч о пліч з нашими хлопцями ,ага зараз тільки шнурки погладять і зразу візьмуть.
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30.09.2024 18:02 Відповісти
Якщо б ми були цікаві нато, вже б 100 разів прийняли. Їх більше чім влаштовує що ми фронтир і змінювати головні країни це не бажають. А так це все балачки, якщо і приймуть то в якості почесного члена без 5-ї статті.
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30.09.2024 18:24 Відповісти
Таке собі спонтом 20...просто приймайте всю українську теріторію в ЄС та НАТО ...а там з часом розберемося , бо чухається Захід довго, ,чекає х* йла у гості на своєї теріторії ?
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30.09.2024 18:27 Відповісти
Весь пар уходит в свисток...
Это про НАТО и Столтенберга.
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30.09.2024 19:01 Відповісти
The Wall Street Journal, ,, "Урок сдерживания от Израиля для Байдена":
1. Действия Нетаниягу служат показателем для администрации Байдена о том, как следует сдерживать врага: не через мольбы и бесполезные разговоры, а с помощью применения военной силы.
2. Израиль продолжает свои операции, несмотря на противоположные требования со стороны "друзей-союзников" в США и Европе.
В то время как Макрон и Байден призывали к 21-дневному прекращению огня, израильские власти недоумевали, как западные лидеры могут быть столь наивными.
3. Израиль не обязан подчиняться указаниям западных политиков и так называемых экспертов, которые проповедуют умиротворение, а не победу над врагом.
4. Хотя Джо Байден охарактеризовал гибель Насраллы как "меру справедливости", он продолжает придерживаться ошибочного подхода своей неудачной дипломатии, пытаясь добиться прекращения огня через ООН и другие организации, не замечая, что это не приведет ни к чему конструктивному.
5. Вместо того чтобы умолять о сдержанности, США могли бы извлечь уроки из опыта Израиля и использовать его, чтобы разрушить глобальные террористические ячейки.
6. Израиль напоминает Западу о последствиях неудачной стратегии умиротворения врагов. Дипломатическое сдерживание оказывается бесполезным без реальных действий.
Израиль заплатил высокую цену за свои ошибки в прошлом и намерен больше не повторять их.
7. Джо Байден ослабил позиции США на международной арене, опасаясь любой эскалации конфликта.
Он без сопротивления уступил влияние Ирану, россии и Китаю, в то время как Израиль не может позволить себе такой подход, поскольку это касается выживания еврейского государства.
П.С.: После выхода этой статьи, Нетаниягу , 2 дня назад, нанес ракетные удары десятками самолетов, по топливозаправочныем комплексам, электростанциям и докам в портах Рас-Исса и Ходейда, лишив их способности осуществлять террористические акты
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30.09.2024 19:06 Відповісти
Якщо без Зелі, то можна.
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30.09.2024 20:00 Відповісти
І без прокацапського єрмака.
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30.09.2024 22:49 Відповісти
 
 