Союзники по НАТО мають вирішувати, чи можна запросити Україну до членства з окупованими територіями, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники по Альянсу мають вирішувати, чи можна запросити Україну до блоку, коли частина її території буде окупована росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо. Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України", - наголосив він.
Також Столтенберг розповів, чи зможе Україна, як це було з Німеччиною, набути членство частиною країни.
"Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо. ... Тож знов-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знов-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - додав генсек Альянсу.
За його словами, "лише українцям вирішувати, які умови для переговорів і які умови для прийнятного рішення".
Також генсек НАТО нагадав, що Росія не раз порушувала угоди, тому варто не допустити "Мінська-3".
"Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємось, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію.
Але ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звісно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться", - підсумував Столтенберг.
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так зброя є ,але воює не зброя а люди ,якось не уявляю розслаблених ,ситих европейців проти
дурних і п,яних іпотечників з розкосими очима. Наші партнери бздять навіть безпілотник чи
ракету над своєю теріторією збить ,а то вони візьмуть до НАТО воюючу з ядерним монстром Україну і встануть пліч о пліч з нашими хлопцями ,ага зараз тільки шнурки погладять і зразу візьмуть.
Это про НАТО и Столтенберга.
1. Действия Нетаниягу служат показателем для администрации Байдена о том, как следует сдерживать врага: не через мольбы и бесполезные разговоры, а с помощью применения военной силы.
2. Израиль продолжает свои операции, несмотря на противоположные требования со стороны "друзей-союзников" в США и Европе.
В то время как Макрон и Байден призывали к 21-дневному прекращению огня, израильские власти недоумевали, как западные лидеры могут быть столь наивными.
3. Израиль не обязан подчиняться указаниям западных политиков и так называемых экспертов, которые проповедуют умиротворение, а не победу над врагом.
4. Хотя Джо Байден охарактеризовал гибель Насраллы как "меру справедливости", он продолжает придерживаться ошибочного подхода своей неудачной дипломатии, пытаясь добиться прекращения огня через ООН и другие организации, не замечая, что это не приведет ни к чему конструктивному.
5. Вместо того чтобы умолять о сдержанности, США могли бы извлечь уроки из опыта Израиля и использовать его, чтобы разрушить глобальные террористические ячейки.
6. Израиль напоминает Западу о последствиях неудачной стратегии умиротворения врагов. Дипломатическое сдерживание оказывается бесполезным без реальных действий.
Израиль заплатил высокую цену за свои ошибки в прошлом и намерен больше не повторять их.
7. Джо Байден ослабил позиции США на международной арене, опасаясь любой эскалации конфликта.
Он без сопротивления уступил влияние Ирану, россии и Китаю, в то время как Израиль не может позволить себе такой подход, поскольку это касается выживания еврейского государства.
П.С.: После выхода этой статьи, Нетаниягу , 2 дня назад, нанес ракетные удары десятками самолетов, по топливозаправочныем комплексам, электростанциям и докам в портах Рас-Исса и Ходейда, лишив их способности осуществлять террористические акты