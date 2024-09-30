Союзники по НАТО должны решать, можно ли пригласить Украину в членство с оккупированными территориями, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по Альянсу должны решать, можно ли пригласить Украину в блок, когда часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем. Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом - это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

Также Столтенберг рассказал, сможет ли Украина, как это было с Германией, приобрести членство частью страны.

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"Что ж, это решают союзники по НАТО. Имеем возможность решать, если мы этого хотим. ... Поэтому опять-таки, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенное соглашение, что на этом это прекратится. И опять-таки Украина сама будет решать, что приемлемо. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", - добавил генсек Альянса.

По его словам, "только украинцам решать, какие условия для переговоров и какие условия для приемлемого решения".

Также генсек НАТО напомнил, что Россия не раз нарушала соглашения, поэтому стоит не допустить "Минска-3".

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"Итак, на этот раз мы должны убедиться, что если о чем-то договариваемся, это должен быть конец, это должно прекратиться. Поэтому должны вооружить украинские силы, чтобы они могли сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Но мы также должны предоставить надежные гарантии безопасности. Конечно, самой надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, статья 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения прочного мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится", - подытожил Столтенберг.

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