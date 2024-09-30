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Новости Война
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Союзники по НАТО должны решать, можно ли пригласить Украину в членство с оккупированными территориями, - Столтенберг

Чи можуть запросити Україну до НАТО з окупованими територіями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по Альянсу должны решать, можно ли пригласить Украину в блок, когда часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем. Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом - это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

Также Столтенберг рассказал, сможет ли Украина, как это было с Германией, приобрести членство частью страны.

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"Что ж, это решают союзники по НАТО. Имеем возможность решать, если мы этого хотим. ... Поэтому опять-таки, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенное соглашение, что на этом это прекратится. И опять-таки Украина сама будет решать, что приемлемо. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", - добавил генсек Альянса.

По его словам, "только украинцам решать, какие условия для переговоров и какие условия для приемлемого решения".

Также генсек НАТО напомнил, что Россия не раз нарушала соглашения, поэтому стоит не допустить "Минска-3".

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"Итак, на этот раз мы должны убедиться, что если о чем-то договариваемся, это должен быть конец, это должно прекратиться. Поэтому должны вооружить украинские силы, чтобы они могли сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Но мы также должны предоставить надежные гарантии безопасности. Конечно, самой надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, статья 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения прочного мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится", - подытожил Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (10005) членство в НАТО (1515) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
Не рівняйте х з пальцем. У Німеччині в обох її частинах були німці. Те саме з Кореєю, де розділені території населялися представниками однієї нації. На територіях, окупованих кацапами, українців не буде.
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30.09.2024 17:21
+3
Можна приймати як і Німеччину прийняли з окупованою частиною східної частини країни в 1955р.
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30.09.2024 17:05
+3
Заява ця пуста і не варта обговорення .Ця ната це надута бульбашка, без США нічого не варта,
так зброя є ,але воює не зброя а люди ,якось не уявляю розслаблених ,ситих европейців проти
дурних і п,яних іпотечників з розкосими очима. Наші партнери бздять навіть безпілотник чи
ракету над своєю теріторією збить ,а то вони візьмуть до НАТО воюючу з ядерним монстром Україну і встануть пліч о пліч з нашими хлопцями ,ага зараз тільки шнурки погладять і зразу візьмуть.
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30.09.2024 18:02
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Можна приймати як і Німеччину прийняли з окупованою частиною східної частини країни в 1955р.
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30.09.2024 17:05 Ответить
Німці-німцями, але держави дві: ФРН і НДР. Щось цей дядько дуже сміливим став від кінець своєї каденції! А був же миролюб миролюбом!
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30.09.2024 17:12 Ответить
Тоді у НАТО не було Угорців, Турції, й ще не відомо як Польща себе проявить коли дійде до того. Але 99% що Угорщина буде проти, точніше Чморбан та Сциярто.
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30.09.2024 17:18 Ответить
Турция в НАТО с 1955 г.
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01.10.2024 07:50 Ответить
Не рівняйте х з пальцем. У Німеччині в обох її частинах були німці. Те саме з Кореєю, де розділені території населялися представниками однієї нації. На територіях, окупованих кацапами, українців не буде.
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30.09.2024 17:21 Ответить
Колись в НАТО не захотіли приймати сере сере. Тепер не хочуть нас. Тільки кацапи не кажіть про заявку савєцкага саюза 1954 року, а то в них скрєпи лопнуть
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30.09.2024 17:47 Ответить
Виборці Зеленського! а що сказано у Програмі Партії Слуга Народу про вступ України у НАТО?
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30.09.2024 17:09 Ответить
Шо ви їх запитуєте. Більшість з них здриснули в країни ЄС ще на початку повномасштабного вторгнення поки ще чоловіків призовного віку випускали, я не говорю про жінок які також ходили на виборчі дільниці в 2019-му.
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30.09.2024 17:19 Ответить
О, там є такі ''союзники'' що кістьми ляжуть аби тільки не допустити такого.
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30.09.2024 17:25 Ответить
То виходить путєн сам пхає Україну в НАТО. То мабудь агєнт Байдена🤣.
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30.09.2024 17:58 Ответить
Заява ця пуста і не варта обговорення .Ця ната це надута бульбашка, без США нічого не варта,
так зброя є ,але воює не зброя а люди ,якось не уявляю розслаблених ,ситих европейців проти
дурних і п,яних іпотечників з розкосими очима. Наші партнери бздять навіть безпілотник чи
ракету над своєю теріторією збить ,а то вони візьмуть до НАТО воюючу з ядерним монстром Україну і встануть пліч о пліч з нашими хлопцями ,ага зараз тільки шнурки погладять і зразу візьмуть.
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30.09.2024 18:02 Ответить
Якщо б ми були цікаві нато, вже б 100 разів прийняли. Їх більше чім влаштовує що ми фронтир і змінювати головні країни це не бажають. А так це все балачки, якщо і приймуть то в якості почесного члена без 5-ї статті.
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30.09.2024 18:24 Ответить
Таке собі спонтом 20...просто приймайте всю українську теріторію в ЄС та НАТО ...а там з часом розберемося , бо чухається Захід довго, ,чекає х* йла у гості на своєї теріторії ?
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30.09.2024 18:27 Ответить
Весь пар уходит в свисток...
Это про НАТО и Столтенберга.
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30.09.2024 19:01 Ответить
The Wall Street Journal, ,, "Урок сдерживания от Израиля для Байдена":
1. Действия Нетаниягу служат показателем для администрации Байдена о том, как следует сдерживать врага: не через мольбы и бесполезные разговоры, а с помощью применения военной силы.
2. Израиль продолжает свои операции, несмотря на противоположные требования со стороны "друзей-союзников" в США и Европе.
В то время как Макрон и Байден призывали к 21-дневному прекращению огня, израильские власти недоумевали, как западные лидеры могут быть столь наивными.
3. Израиль не обязан подчиняться указаниям западных политиков и так называемых экспертов, которые проповедуют умиротворение, а не победу над врагом.
4. Хотя Джо Байден охарактеризовал гибель Насраллы как "меру справедливости", он продолжает придерживаться ошибочного подхода своей неудачной дипломатии, пытаясь добиться прекращения огня через ООН и другие организации, не замечая, что это не приведет ни к чему конструктивному.
5. Вместо того чтобы умолять о сдержанности, США могли бы извлечь уроки из опыта Израиля и использовать его, чтобы разрушить глобальные террористические ячейки.
6. Израиль напоминает Западу о последствиях неудачной стратегии умиротворения врагов. Дипломатическое сдерживание оказывается бесполезным без реальных действий.
Израиль заплатил высокую цену за свои ошибки в прошлом и намерен больше не повторять их.
7. Джо Байден ослабил позиции США на международной арене, опасаясь любой эскалации конфликта.
Он без сопротивления уступил влияние Ирану, россии и Китаю, в то время как Израиль не может позволить себе такой подход, поскольку это касается выживания еврейского государства.
П.С.: После выхода этой статьи, Нетаниягу , 2 дня назад, нанес ракетные удары десятками самолетов, по топливозаправочныем комплексам, электростанциям и докам в портах Рас-Исса и Ходейда, лишив их способности осуществлять террористические акты
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30.09.2024 19:06 Ответить
Якщо без Зелі, то можна.
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30.09.2024 20:00 Ответить
І без прокацапського єрмака.
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30.09.2024 22:49 Ответить
 
 