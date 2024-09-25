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США и другие страны НАТО не хотят вступления Украины в Альянс, - Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Турция считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит решать в спешке, нужно учитывать позиции других стран-членов Альянса.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, другие члены Североатлантического блока выступают против вступления Украины.

"США и другие страны западного альянса не хотят, чтобы Украина была государством-членом. Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответствующим образом", - заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что Турция внимательно следит за развитием событий и будет принимать окончательное решение, учитывая ситуацию и позиции других союзников.

В то же время Эрдоган рассказал, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.

"В них (отношениях с РФ - ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил он.

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Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в США обсудил с Эрдоганом Формулу мира и призвал турецкие компании инвестировать в Украину. ФОТО

Автор: 

НАТО (9998) США (26791) членство в НАТО (1515) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+24
А Туреччина член НАТО, тому доведеться в них питати, якщо ми ще хочемо в НАТО.
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25.09.2024 16:01
+21
Як це не прикро, але він каже те, про що інші не хочуть говорити....
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25.09.2024 16:01
+15
А ще хтось вірить, що нас візьмуть до НАТО, хоч зараз, хоч після війни?
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25.09.2024 16:02
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та ми знаємо
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25.09.2024 17:06 Ответить
Одним словом , мы вам перезвоним , возможно , в будущем. НАТО..
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25.09.2024 17:12 Ответить
Ну значит верните наше ЯО.
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25.09.2024 17:19 Ответить
Оце так Туреччина підтримує територіальну цілісність України,... поговорив, називається, з нашим зеферховним...
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25.09.2024 17:26 Ответить
НАТО уповноважило Ердонана на заяви?
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25.09.2024 17:29 Ответить
Ти добре подумало, це приблизно як ти подзвониш в поліцію і будеш вимагати мільйон євро, інакше у себе вдома все пообсираю і вам буде смердіти. Думаєш тобі дадуть грошей?
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25.09.2024 17:32 Ответить

Ще один " турок " ніяк не може зрозуміти що Україна не може бути посередині .! Ми вже були нейтральні , і що це дало Європі ? Мир і спокій ? ха ха
Україна буде або в складі ЄС і НАТО , або в складі кацапії . Але якщо Україна буде в складі кацапії , вам від цього навряд чи стане спокійніше . Скоріше навпаки .
Тьху , ідіоти .. Хай вам чорт .
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25.09.2024 17:33 Ответить
От же ж і слизький цей турєцкій Пєрдоган...
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25.09.2024 17:52 Ответить
Якщо у президенти у нас будуть обирати ватників зеків та клоунів- ніяке НАТО нам не світить. Так і будемо жити в лайні, ховатись по підвалах під час бомбардування і ховати рідних та близьких. Країні пора вже порозумнішати, якщо країна хоче реально вижити в 21 сторіччі.
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25.09.2024 18:03 Ответить
Українці вибрали свого президента ,вони знали ,шо з ним не буде для України а ні ЄС ,а ні НАТО ...вони не врахували , шо і їх як вільних людей ,теж не буде ...ЄС закриє кордони і закохані у 🤡 ,залишуться з ним, на довгі роки , в українському гулагу ...
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25.09.2024 18:28 Ответить
Купуйте кєди і гімнастьорки - Квартал тільки починається. Кожний з вас - піаніст, тож дістаньте знаряддя гри - і вперед. Нажаль, НАТО - це не для піаністів.
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25.09.2024 18:44 Ответить
Хтось розтлумачить цьому йолопу, Реджепу, що його країна взагалі ВИПАДКОВО стала членом НАТО, тому що ГЕОГРАФІЧНО сидить на Босфорі та Дарданеллах, бо Сралін, у додаток до плана Молотова-Ріббентропа, вимагав у Гітлера віддати саме йому, Йосипу кривавому, контроль над цими протоками?
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25.09.2024 18:55 Ответить
А шо це змінить, навіть якщо розтлумачать?
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25.09.2024 19:24 Ответить
Якщо зробити це ще й публічно - може його пиха та дурість трохи вгамуються.
Хоча з огляду на його інтеллект - є сумнів...
Скоріше він просто виглядати буде трохи "опущєним"
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25.09.2024 19:34 Ответить
Не хочуть, і не приймуть. Справа тут не в зелених, чи інших. Мразота яка керувала Україною на протязі 33 років не тільки грабувала нас, а й знищувала репутацію України. Навіть в кращі роки нас не хотіли там бачити. А що маємо зараз? Окуповані території, багаторічну війну з ядерною державою, купу боргів. То про яке НАТО йде мова? Навіщо про це говорити і витрачати час? У України має бути свій шлях. Українці мають мають позбутись лицемірства, і тоді все стане на свої місця. Бо переважна більшість в вишиванках сідають в автомобіль ваз, заливають російський бензин, читають новини в телеграмі, готують їсти на російському газові, слухають російську музику. Нажаль це є правдою. Країни, які можуть зупинити війну цього не роблять. Задайте собі питання, а чому? Дати кілька літаків, пару десятків абрамсів, це виглядає як знущання. Наступною дією буде дозвіл стріляти їх зброєю по території росії, але з певним обмеженням, не далі ніж 10км від кордону, або щось на кшталт того.
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25.09.2024 19:03 Ответить
От побачите, після виборів двері в НАТО будуть відкриті. А Раша заховається в тайгу.
Ну, а поки "неначасі", будемо втрачати теріторії і наших найкращих
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25.09.2024 19:17 Ответить
Вони (Туреччина) бикують тому , що є членом НАТО . Забули , скільки разів з свинособаками воювали ?
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25.09.2024 19:34 Ответить
Ну якби ще США розписувались за все НАТО, але Туреччина?
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25.09.2024 19:54 Ответить
Кого точно не хочуть бачити в Європі? Точно турків. А за на НАТО у них питати не будуть, вони казали, що там шведів точно не буде, але тихо під хвоста їм вдули і вуаля...
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25.09.2024 20:17 Ответить
Интересно, что он упомянул США.
Маловероятно, что это отсебятина, а это уже не айс.
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25.09.2024 21:59 Ответить
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