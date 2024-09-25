США и другие страны НАТО не хотят вступления Украины в Альянс, - Эрдоган

Турция считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит решать в спешке, нужно учитывать позиции других стран-членов Альянса.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, другие члены Североатлантического блока выступают против вступления Украины.

"США и другие страны западного альянса не хотят, чтобы Украина была государством-членом. Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответствующим образом", - заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что Турция внимательно следит за развитием событий и будет принимать окончательное решение, учитывая ситуацию и позиции других союзников.

В то же время Эрдоган рассказал, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.

"В них (отношениях с РФ - ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил он.

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Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

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