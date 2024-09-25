США и другие страны НАТО не хотят вступления Украины в Альянс, - Эрдоган
Турция считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит решать в спешке, нужно учитывать позиции других стран-членов Альянса.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, другие члены Североатлантического блока выступают против вступления Украины.
"США и другие страны западного альянса не хотят, чтобы Украина была государством-членом. Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответствующим образом", - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что Турция внимательно следит за развитием событий и будет принимать окончательное решение, учитывая ситуацию и позиции других союзников.
В то же время Эрдоган рассказал, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.
"В них (отношениях с РФ - ред.) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", - добавил он.
Членство Украины в НАТО
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.
Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.
Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.
Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.
В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.
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Ще один " турок " ніяк не може зрозуміти що Україна не може бути посередині .! Ми вже були нейтральні , і що це дало Європі ? Мир і спокій ? ха ха
Україна буде або в складі ЄС і НАТО , або в складі кацапії . Але якщо Україна буде в складі кацапії , вам від цього навряд чи стане спокійніше . Скоріше навпаки .
Тьху , ідіоти .. Хай вам чорт .
Хоча з огляду на його інтеллект - є сумнів...
Скоріше він просто виглядати буде трохи "опущєним"
Ну, а поки "неначасі", будемо втрачати теріторії і наших найкращих
Маловероятно, что это отсебятина, а это уже не айс.