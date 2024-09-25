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НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, - глава МИД Болгарии Кондов

Глава МЗС Болгарії Кондов заявив, що НАТО буде в безпеці, коли Україна стане членом Альянсу

Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов считает, что полноправное членство Украины в НАТО позволит защитить все страны блока.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Кондов во время трансатлантического ужина, организованного госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности на фоне современных вызовов.

"Все страны-члены будут действительно в безопасности, когда Украина станет полноправным членом НАТО", - цитирует его пресс-служба министерства.

Также глава МИД отметил, что укрепление восточного фланга НАТО и Черноморского региона являются важными для безопасности Альянса.

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Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

Также читайте: Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии

Автор: 

Болгария (656) НАТО (9998) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+6
Щира Подяка за підтримку, пане Кондов!
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25.09.2024 11:19
+5
Це перша притомна заява від іноземця високого рангу за сьогоднішній день. Хоч і він теж думає, що це українці мали б захищати НАТО, але хоча б підтримує наше членство у цій структурі на відміну від інших.
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25.09.2024 11:25
+5
НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
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25.09.2024 11:30
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Щира Подяка за підтримку, пане Кондов!
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25.09.2024 11:19 Ответить
Що, та невже починає щось доходити🤔🧐😁 Але ж вас багато, вас не подолати, чи вже і п'ята стаття не тішить, як так, це ж вам не будапештський договір😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.09.2024 11:21 Ответить
Та вони їм і зараз непогано, дякуючи нам!
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25.09.2024 11:21 Ответить
***** для атаки на НАТО взагалі можна було б Україну не чіпати. Є великі ділянки спільного кордону, як безпосередні, так і через проксі. Гуляй не хочу.
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25.09.2024 11:32 Ответить
Правильно, бо хто крім України,вас імпотентів,захистить?
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25.09.2024 11:22 Ответить
Це перша притомна заява від іноземця високого рангу за сьогоднішній день. Хоч і він теж думає, що це українці мали б захищати НАТО, але хоча б підтримує наше членство у цій структурі на відміну від інших.
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25.09.2024 11:25 Ответить
як з'ясувалося, зі всіх країн нато, тільки дві вміють воювати.
сша, тюрція.
в лєвацькій європі, тільки британія, тюрція, азербайджан, хорватія та україна, вміють воювати.
то, україна потрібна нато більш, ніж ми собі уявляємо.
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25.09.2024 11:26 Ответить
Сполучене Королівство і є НАТО.
З січня 24-го 7-а мехбригада Сполученого Королівства очолює Сили швидкого реагування НАТО.
Бойовий досвід, вміння, озброєння, забезпечення вояків ядерного Сполученого Королівства на суші, в повітрі, на воді на доброму рівні.
З останнього - в Іраку та Афганістані воювали вправно.
Чого тіко їхнє SAS варто, нашим ССО та штурмовикам ГУРу рівнятись на них варто
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25.09.2024 11:40 Ответить
ну от, я ж і кажу.
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25.09.2024 11:44 Ответить
стосувалося тези про те, що "зі всіх країн НАТО, тільки дві вміють воювати. США, тюрція".
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25.09.2024 11:47 Ответить
а шо той САС ***** вбив чи що? чого рівнятись?
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25.09.2024 12:27 Ответить
йому такої команди не було.
була б - вбив би гарантовано
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25.09.2024 12:28 Ответить
то без кумирів
не все залежить від бійця та командира
над ними є керовніки
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25.09.2024 12:33 Ответить
а от щодо забезпечення, підготовки, озброєння, супроводу, застосування високих технологій, цінування життя та здоров'я кожного бійця, лікування, реабілітації - хтів би, щоби наші найвищі комнадири підтягнули рівень ССО та штурмових підрозділів ГУР до рівня SAS
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25.09.2024 12:32 Ответить
Францию забыл
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25.09.2024 16:01 Ответить
це, типу гумор? яка, в сраку франція? франція просрала все, що тільки можливо.
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25.09.2024 16:08 Ответить
Так-так, саме Україна і захистить оте перелякане ''нато'', що саме зараз і робить Україна
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25.09.2024 11:28 Ответить
І вд чого Україна захищає НАТО зараз?
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25.09.2024 12:12 Ответить
НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
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25.09.2024 11:30 Ответить
прагматичний Іван.
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25.09.2024 11:32 Ответить
Дякуємо Болгарії .
А ось якись чунга- чанги ( ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:
мають наглість ще повчати Україну на догоду хутину .
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25.09.2024 11:33 Ответить
Довго думав?
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25.09.2024 11:35 Ответить
Звичайно, що НАТО буде в безпеці, коли Україна буде в НАТО, бо у протилежному випадку в найгіршому сценарію про який мріє РФ, то Україна може опинитися в таборі проти НАТО з величезним досвідом ведення ******** війни і досконалими знаннями всіх станадртів, тактики ведедня бойових дій і ******** зброї НАТО. Якщо НАТО радикально не змінить свою позицію щодо значного збільшення постачання озброєнь Україні без будь яких застережень і умов, тоді треба готувати делагації до нової Ялти і дерибану країн і зон впливу, як це було в 1945 р.
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25.09.2024 11:58 Ответить
..приємно мати справу з тверезим реалістом-прагматиком
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25.09.2024 12:32 Ответить
Болгарія має закрити свої порти для російської нафти, якщо хоче реально нашкодити путіну і посилити НАТО
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25.09.2024 12:38 Ответить
Хто там на посла в Болгарії гнав. Працює ж....
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25.09.2024 12:58 Ответить
Лично я считаю, что Украине не нужны никакие НАТО. Украине нужно думать "out of the box" и вместо НАТО создать новый альянс. Пусть туда войдут только самые решительные страны, как Польша, Финляндия, Израиль, Британия и тд. зато это будет альянс который будет действовать, а не жевать сопли как НАТО уже 3 года делает.
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25.09.2024 13:28 Ответить
 
 