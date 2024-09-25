НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, - глава МИД Болгарии Кондов
Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов считает, что полноправное членство Украины в НАТО позволит защитить все страны блока.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Кондов во время трансатлантического ужина, организованного госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности на фоне современных вызовов.
"Все страны-члены будут действительно в безопасности, когда Украина станет полноправным членом НАТО", - цитирует его пресс-служба министерства.
Также глава МИД отметил, что укрепление восточного фланга НАТО и Черноморского региона являются важными для безопасности Альянса.
Членство Украины в НАТО
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.
Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.
Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.
Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.
В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сша, тюрція.
в лєвацькій європі, тільки британія, тюрція, азербайджан, хорватія та україна, вміють воювати.
то, україна потрібна нато більш, ніж ми собі уявляємо.
З січня 24-го 7-а мехбригада Сполученого Королівства очолює Сили швидкого реагування НАТО.
Бойовий досвід, вміння, озброєння, забезпечення вояків ядерного Сполученого Королівства на суші, в повітрі, на воді на доброму рівні.
З останнього - в Іраку та Афганістані воювали вправно.
Чого тіко їхнє SAS варто, нашим ССО та штурмовикам ГУРу рівнятись на них варто
була б - вбив би гарантовано
не все залежить від бійця та командира
над ними є керовніки
Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
А ось якись чунга- чанги ( ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:
мають наглість ще повчати Україну на догоду хутину .