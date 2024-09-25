НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, - глава МИД Болгарии Кондов

Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов считает, что полноправное членство Украины в НАТО позволит защитить все страны блока.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Кондов во время трансатлантического ужина, организованного госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности на фоне современных вызовов.

"Все страны-члены будут действительно в безопасности, когда Украина станет полноправным членом НАТО", - цитирует его пресс-служба министерства.

Также глава МИД отметил, что укрепление восточного фланга НАТО и Черноморского региона являются важными для безопасности Альянса.

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Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

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