Ермак: Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы

План победы Украины содержит четкое видение шагов к справедливому и длительному миру, один из них - приглашение Украины в НАТО.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Глава Офиса Главы государства отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.

"Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - сказал он.

Ермак также отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

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Увеличение военной помощи

"Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке", - подчеркнул он.

Кроме того, Ермак призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использования замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

Приглашение Украины в НАТО

В рамках дискуссии, состоявшейся после выступления, глава Офиса Президента очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Андрей Ермак также отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

Ранее Зеленский отметил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Как отмечалось, сейчас Зеленский находится с официальным визитом в США, где примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.