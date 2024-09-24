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Ермак: Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы

Андрій Єрмак

План победы Украины содержит четкое видение шагов к справедливому и длительному миру, один из них - приглашение Украины в НАТО.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Глава Офиса Главы государства отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.

"Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - сказал он.

Ермак также отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

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Увеличение военной помощи

"Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке", - подчеркнул он.

Кроме того, Ермак призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использования замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

Приглашение Украины в НАТО

В рамках дискуссии, состоявшейся после выступления, глава Офиса Президента очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Андрей Ермак также отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

Ранее Зеленский отметил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Как отмечалось, сейчас Зеленский находится с официальным визитом в США, где примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.

Автор: 

членство в НАТО (1514) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+34
Потім будуть звалювати всі потужні пройоби на партнерів.
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24.09.2024 14:06
+19
Ще один нездійсненний пункт (за влади єрмака).
Це не план перемоги, це план призначення крайнього
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24.09.2024 14:09
+17
... і винним у тому назвуть Байдена
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24.09.2024 14:10
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Клоун це форма але не зміст
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24.09.2024 15:21 Ответить
Тобто, без запрошення до НАТО цей (пардон) План Перемоги - фікція, придумана зеленими геніями.
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24.09.2024 15:24 Ответить
Потужно.
Але просто так запрошення ніхто не дасть, навіть за красіві глазкі Єрмака.
Є ПДЧ, його треба виконати. Нема виконання - нема й можливості членства в НАТО.
Якщо, звісно, справді намагатися вступити в альянс, а не просто теревенити на цю тему...
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24.09.2024 15:46 Ответить
А скажите нам дорогенька зевлада, який план дій який був прийнятий до виконання, був дійсно виконаний?
Маленьке уточнення - я про плани во благо України.
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24.09.2024 16:03 Ответить
Україна хоче в НАТО - але дідусь байден втомлений, йому все одно
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24.09.2024 16:09 Ответить
Той випадок, коли якийсь чинний завгосп розмірковує про мирний план - і до нього дослухаються у світі.
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24.09.2024 16:14 Ответить
Ми все просрали, тому потрібно, щоб все порішав дорослий.
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24.09.2024 16:30 Ответить
Головною перешкодою прийняття України до НАТО, є сам зеленський та його найближче оточення, яким, і цілком обгрунтовано, Байден і не тільки він, не довіряють, оскільки мати в альясі потенційно п'яту колону, це нонсенс. США та союзники чудово бачать і розуміють, наскільки продажна та корумпована зелена влада, яка прагне узурпувати її, яскравий приклад тому сам єрмак. Крім цього, владні структури досі не очищені від агентури фсб.
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24.09.2024 17:16 Ответить
В арсеналах Петагону є губозавертальна машина?
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24.09.2024 19:21 Ответить
Регент вимагає НАТО. Не влада, а "Кабачок 13 стульєв".
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24.09.2024 20:09 Ответить
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