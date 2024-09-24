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Новини
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Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги

Андрій Єрмак

План перемоги України містить чітке бачення кроків до справедливого й тривалого миру, один із них - запрошення України до НАТО.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", - сказав він.

Єрмак також зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

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Збільшення військової допомоги

"Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди - у нашому пріоритетному списку", - наголосив він.

Окрім того, Єрмак закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

Запрошення України до НАТО

У межах дискусії, що відбулася після виступу, очільник Офісу Президента окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Андрій Єрмак також зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Раніше Зеленський зазначив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Як зазначалося, наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у США, де візьме участь у заходах Генасамблеї ООН.

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу План перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.

Автор: 

членство в НАТО (1723) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+34
Потім будуть звалювати всі потужні пройоби на партнерів.
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24.09.2024 14:06
+19
Ще один нездійсненний пункт (за влади єрмака).
Це не план перемоги, це план призначення крайнього
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24.09.2024 14:09
+17
... і винним у тому назвуть Байдена
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24.09.2024 14:10
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Клоун це форма але не зміст
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24.09.2024 15:21 Відповісти
Тобто, без запрошення до НАТО цей (пардон) План Перемоги - фікція, придумана зеленими геніями.
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24.09.2024 15:24 Відповісти
Потужно.
Але просто так запрошення ніхто не дасть, навіть за красіві глазкі Єрмака.
Є ПДЧ, його треба виконати. Нема виконання - нема й можливості членства в НАТО.
Якщо, звісно, справді намагатися вступити в альянс, а не просто теревенити на цю тему...
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24.09.2024 15:46 Відповісти
А скажите нам дорогенька зевлада, який план дій який був прийнятий до виконання, був дійсно виконаний?
Маленьке уточнення - я про плани во благо України.
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24.09.2024 16:03 Відповісти
Україна хоче в НАТО - але дідусь байден втомлений, йому все одно
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24.09.2024 16:09 Відповісти
Той випадок, коли якийсь чинний завгосп розмірковує про мирний план - і до нього дослухаються у світі.
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24.09.2024 16:14 Відповісти
Ми все просрали, тому потрібно, щоб все порішав дорослий.
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24.09.2024 16:30 Відповісти
Головною перешкодою прийняття України до НАТО, є сам зеленський та його найближче оточення, яким, і цілком обгрунтовано, Байден і не тільки він, не довіряють, оскільки мати в альясі потенційно п'яту колону, це нонсенс. США та союзники чудово бачать і розуміють, наскільки продажна та корумпована зелена влада, яка прагне узурпувати її, яскравий приклад тому сам єрмак. Крім цього, владні структури досі не очищені від агентури фсб.
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24.09.2024 17:16 Відповісти
В арсеналах Петагону є губозавертальна машина?
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24.09.2024 19:21 Відповісти
Регент вимагає НАТО. Не влада, а "Кабачок 13 стульєв".
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24.09.2024 20:09 Відповісти
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