Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги

План перемоги України містить чітке бачення кроків до справедливого й тривалого миру, один із них - запрошення України до НАТО.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", - сказав він.

Єрмак також зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

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Збільшення військової допомоги

"Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди - у нашому пріоритетному списку", - наголосив він.

Окрім того, Єрмак закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

Запрошення України до НАТО

У межах дискусії, що відбулася після виступу, очільник Офісу Президента окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Андрій Єрмак також зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Раніше Зеленський зазначив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Як зазначалося, наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у США, де візьме участь у заходах Генасамблеї ООН.

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу План перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.