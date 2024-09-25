НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов
Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов вважає, що повноправне членство України в НАТО дозволить захистити всі країни блоку.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Кондов під час трансатлантичної вечері, організованої держсекретарем США Ентоні Блінкеном в рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН наголосив на ключовій ролі НАТО в забезпеченні безпеки на тлі сучасних викликів.
"Всі країни-члени будуть справді у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО", - цитує його пресслужба міністерства.
Також глава МЗС зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО та Чорноморського регіону є важливими для безпеки Альянсу.
Членство України в НАТО
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.
Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.
Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.
Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.
Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.
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сша, тюрція.
в лєвацькій європі, тільки британія, тюрція, азербайджан, хорватія та україна, вміють воювати.
то, україна потрібна нато більш, ніж ми собі уявляємо.
З січня 24-го 7-а мехбригада Сполученого Королівства очолює Сили швидкого реагування НАТО.
Бойовий досвід, вміння, озброєння, забезпечення вояків ядерного Сполученого Королівства на суші, в повітрі, на воді на доброму рівні.
З останнього - в Іраку та Афганістані воювали вправно.
Чого тіко їхнє SAS варто, нашим ССО та штурмовикам ГУРу рівнятись на них варто
була б - вбив би гарантовано
не все залежить від бійця та командира
над ними є керовніки
Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
А ось якись чунга- чанги ( ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:
мають наглість ще повчати Україну на догоду хутину .