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НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Глава МЗС Болгарії Кондов заявив, що НАТО буде в безпеці, коли Україна стане членом Альянсу

Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов вважає, що повноправне членство України в НАТО дозволить захистити всі країни блоку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Кондов під час трансатлантичної вечері, організованої держсекретарем США Ентоні Блінкеном в рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН наголосив на ключовій ролі НАТО в забезпеченні безпеки на тлі сучасних викликів.

"Всі країни-члени будуть справді у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО", - цитує його пресслужба міністерства.

Також глава МЗС зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО та Чорноморського регіону є важливими для безпеки Альянсу.

Також читайте: Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги

Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

Також читайте: Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини

Автор: 

Болгарія (784) НАТО (6459) членство в НАТО (1723)


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Топ коментарі
+6
Щира Подяка за підтримку, пане Кондов!
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25.09.2024 11:19
+5
Це перша притомна заява від іноземця високого рангу за сьогоднішній день. Хоч і він теж думає, що це українці мали б захищати НАТО, але хоча б підтримує наше членство у цій структурі на відміну від інших.
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25.09.2024 11:25
+5
НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
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25.09.2024 11:30
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Щира Подяка за підтримку, пане Кондов!
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25.09.2024 11:19 Відповісти
Що, та невже починає щось доходити🤔🧐😁 Але ж вас багато, вас не подолати, чи вже і п'ята стаття не тішить, як так, це ж вам не будапештський договір😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.09.2024 11:21 Відповісти
Та вони їм і зараз непогано, дякуючи нам!
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25.09.2024 11:21 Відповісти
***** для атаки на НАТО взагалі можна було б Україну не чіпати. Є великі ділянки спільного кордону, як безпосередні, так і через проксі. Гуляй не хочу.
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25.09.2024 11:32 Відповісти
Правильно, бо хто крім України,вас імпотентів,захистить?
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25.09.2024 11:22 Відповісти
Це перша притомна заява від іноземця високого рангу за сьогоднішній день. Хоч і він теж думає, що це українці мали б захищати НАТО, але хоча б підтримує наше членство у цій структурі на відміну від інших.
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25.09.2024 11:25 Відповісти
як з'ясувалося, зі всіх країн нато, тільки дві вміють воювати.
сша, тюрція.
в лєвацькій європі, тільки британія, тюрція, азербайджан, хорватія та україна, вміють воювати.
то, україна потрібна нато більш, ніж ми собі уявляємо.
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25.09.2024 11:26 Відповісти
Сполучене Королівство і є НАТО.
З січня 24-го 7-а мехбригада Сполученого Королівства очолює Сили швидкого реагування НАТО.
Бойовий досвід, вміння, озброєння, забезпечення вояків ядерного Сполученого Королівства на суші, в повітрі, на воді на доброму рівні.
З останнього - в Іраку та Афганістані воювали вправно.
Чого тіко їхнє SAS варто, нашим ССО та штурмовикам ГУРу рівнятись на них варто
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25.09.2024 11:40 Відповісти
ну от, я ж і кажу.
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25.09.2024 11:44 Відповісти
стосувалося тези про те, що "зі всіх країн НАТО, тільки дві вміють воювати. США, тюрція".
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25.09.2024 11:47 Відповісти
а шо той САС ***** вбив чи що? чого рівнятись?
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25.09.2024 12:27 Відповісти
йому такої команди не було.
була б - вбив би гарантовано
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25.09.2024 12:28 Відповісти
то без кумирів
не все залежить від бійця та командира
над ними є керовніки
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25.09.2024 12:33 Відповісти
а от щодо забезпечення, підготовки, озброєння, супроводу, застосування високих технологій, цінування життя та здоров'я кожного бійця, лікування, реабілітації - хтів би, щоби наші найвищі комнадири підтягнули рівень ССО та штурмових підрозділів ГУР до рівня SAS
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25.09.2024 12:32 Відповісти
Францию забыл
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25.09.2024 16:01 Відповісти
це, типу гумор? яка, в сраку франція? франція просрала все, що тільки можливо.
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25.09.2024 16:08 Відповісти
Так-так, саме Україна і захистить оте перелякане ''нато'', що саме зараз і робить Україна
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25.09.2024 11:28 Відповісти
І вд чого Україна захищає НАТО зараз?
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25.09.2024 12:12 Відповісти
НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Розумні слова, далекоглядної людини.
Дякую.
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25.09.2024 11:30 Відповісти
прагматичний Іван.
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25.09.2024 11:32 Відповісти
Дякуємо Болгарії .
А ось якись чунга- чанги ( ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:
мають наглість ще повчати Україну на догоду хутину .
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25.09.2024 11:33 Відповісти
Довго думав?
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25.09.2024 11:35 Відповісти
Звичайно, що НАТО буде в безпеці, коли Україна буде в НАТО, бо у протилежному випадку в найгіршому сценарію про який мріє РФ, то Україна може опинитися в таборі проти НАТО з величезним досвідом ведення ******** війни і досконалими знаннями всіх станадртів, тактики ведедня бойових дій і ******** зброї НАТО. Якщо НАТО радикально не змінить свою позицію щодо значного збільшення постачання озброєнь Україні без будь яких застережень і умов, тоді треба готувати делагації до нової Ялти і дерибану країн і зон впливу, як це було в 1945 р.
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25.09.2024 11:58 Відповісти
..приємно мати справу з тверезим реалістом-прагматиком
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25.09.2024 12:32 Відповісти
Болгарія має закрити свої порти для російської нафти, якщо хоче реально нашкодити путіну і посилити НАТО
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25.09.2024 12:38 Відповісти
Хто там на посла в Болгарії гнав. Працює ж....
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25.09.2024 12:58 Відповісти
Лично я считаю, что Украине не нужны никакие НАТО. Украине нужно думать "out of the box" и вместо НАТО создать новый альянс. Пусть туда войдут только самые решительные страны, как Польша, Финляндия, Израиль, Британия и тд. зато это будет альянс который будет действовать, а не жевать сопли как НАТО уже 3 года делает.
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25.09.2024 13:28 Відповісти
 
 