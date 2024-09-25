НАТО буде в безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - глава МЗС Болгарії Кондов

Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов вважає, що повноправне членство України в НАТО дозволить захистити всі країни блоку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Кондов під час трансатлантичної вечері, організованої держсекретарем США Ентоні Блінкеном в рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН наголосив на ключовій ролі НАТО в забезпеченні безпеки на тлі сучасних викликів.

"Всі країни-члени будуть справді у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО", - цитує його пресслужба міністерства.

Також глава МЗС зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО та Чорноморського регіону є важливими для безпеки Альянсу.

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Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

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