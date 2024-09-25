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США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина вважає, що питання про членство України в НАТО не варто вирішувати поспіхом, потрібно враховувати позиції інших країн-членів Альянсу.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інші члени Північноатлантичного блоку виступають проти вступу України.

"США та інші країни західного альянсу не хочуть, щоб Україна була державою-членом. Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і ухвалюємо остаточне рішення відповідним чином", - заявив Ердоган. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова до посередництва між Україною та РФ, - Ердоган

Турецький лідер додав, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій і ухвалюватиме остаточне рішення з огляду на ситуацію та позиції інших союзників.

Водночас Ердоган розповів, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

"У них (стосунках з РФ, - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.

Читайте також: Столтенберг після зустрічі із Зеленським: Ми згодні, що майбутнє України в НАТО 

Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТОодразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у США обговорив з Ердоганом Формулу миру та закликав турецькі компанії інвестувати в Україну. ФОТО

Автор: 

НАТО (6459) США (22979) членство в НАТО (1723) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+24
А Туреччина член НАТО, тому доведеться в них питати, якщо ми ще хочемо в НАТО.
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25.09.2024 16:01
+21
Як це не прикро, але він каже те, про що інші не хочуть говорити....
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25.09.2024 16:01
+15
А ще хтось вірить, що нас візьмуть до НАТО, хоч зараз, хоч після війни?
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25.09.2024 16:02
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та ми знаємо
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25.09.2024 17:06 Відповісти
Одним словом , мы вам перезвоним , возможно , в будущем. НАТО..
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25.09.2024 17:12 Відповісти
Ну значит верните наше ЯО.
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25.09.2024 17:19 Відповісти
Оце так Туреччина підтримує територіальну цілісність України,... поговорив, називається, з нашим зеферховним...
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25.09.2024 17:26 Відповісти
НАТО уповноважило Ердонана на заяви?
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25.09.2024 17:29 Відповісти
Ти добре подумало, це приблизно як ти подзвониш в поліцію і будеш вимагати мільйон євро, інакше у себе вдома все пообсираю і вам буде смердіти. Думаєш тобі дадуть грошей?
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25.09.2024 17:32 Відповісти

Ще один " турок " ніяк не може зрозуміти що Україна не може бути посередині .! Ми вже були нейтральні , і що це дало Європі ? Мир і спокій ? ха ха
Україна буде або в складі ЄС і НАТО , або в складі кацапії . Але якщо Україна буде в складі кацапії , вам від цього навряд чи стане спокійніше . Скоріше навпаки .
Тьху , ідіоти .. Хай вам чорт .
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25.09.2024 17:33 Відповісти
От же ж і слизький цей турєцкій Пєрдоган...
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25.09.2024 17:52 Відповісти
Якщо у президенти у нас будуть обирати ватників зеків та клоунів- ніяке НАТО нам не світить. Так і будемо жити в лайні, ховатись по підвалах під час бомбардування і ховати рідних та близьких. Країні пора вже порозумнішати, якщо країна хоче реально вижити в 21 сторіччі.
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25.09.2024 18:03 Відповісти
Українці вибрали свого президента ,вони знали ,шо з ним не буде для України а ні ЄС ,а ні НАТО ...вони не врахували , шо і їх як вільних людей ,теж не буде ...ЄС закриє кордони і закохані у 🤡 ,залишуться з ним, на довгі роки , в українському гулагу ...
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25.09.2024 18:28 Відповісти
Купуйте кєди і гімнастьорки - Квартал тільки починається. Кожний з вас - піаніст, тож дістаньте знаряддя гри - і вперед. Нажаль, НАТО - це не для піаністів.
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25.09.2024 18:44 Відповісти
Хтось розтлумачить цьому йолопу, Реджепу, що його країна взагалі ВИПАДКОВО стала членом НАТО, тому що ГЕОГРАФІЧНО сидить на Босфорі та Дарданеллах, бо Сралін, у додаток до плана Молотова-Ріббентропа, вимагав у Гітлера віддати саме йому, Йосипу кривавому, контроль над цими протоками?
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25.09.2024 18:55 Відповісти
А шо це змінить, навіть якщо розтлумачать?
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25.09.2024 19:24 Відповісти
Якщо зробити це ще й публічно - може його пиха та дурість трохи вгамуються.
Хоча з огляду на його інтеллект - є сумнів...
Скоріше він просто виглядати буде трохи "опущєним"
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25.09.2024 19:34 Відповісти
Не хочуть, і не приймуть. Справа тут не в зелених, чи інших. Мразота яка керувала Україною на протязі 33 років не тільки грабувала нас, а й знищувала репутацію України. Навіть в кращі роки нас не хотіли там бачити. А що маємо зараз? Окуповані території, багаторічну війну з ядерною державою, купу боргів. То про яке НАТО йде мова? Навіщо про це говорити і витрачати час? У України має бути свій шлях. Українці мають мають позбутись лицемірства, і тоді все стане на свої місця. Бо переважна більшість в вишиванках сідають в автомобіль ваз, заливають російський бензин, читають новини в телеграмі, готують їсти на російському газові, слухають російську музику. Нажаль це є правдою. Країни, які можуть зупинити війну цього не роблять. Задайте собі питання, а чому? Дати кілька літаків, пару десятків абрамсів, це виглядає як знущання. Наступною дією буде дозвіл стріляти їх зброєю по території росії, але з певним обмеженням, не далі ніж 10км від кордону, або щось на кшталт того.
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25.09.2024 19:03 Відповісти
От побачите, після виборів двері в НАТО будуть відкриті. А Раша заховається в тайгу.
Ну, а поки "неначасі", будемо втрачати теріторії і наших найкращих
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25.09.2024 19:17 Відповісти
Вони (Туреччина) бикують тому , що є членом НАТО . Забули , скільки разів з свинособаками воювали ?
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25.09.2024 19:34 Відповісти
Ну якби ще США розписувались за все НАТО, але Туреччина?
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25.09.2024 19:54 Відповісти
Кого точно не хочуть бачити в Європі? Точно турків. А за на НАТО у них питати не будуть, вони казали, що там шведів точно не буде, але тихо під хвоста їм вдули і вуаля...
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25.09.2024 20:17 Відповісти
Интересно, что он упомянул США.
Маловероятно, что это отсебятина, а это уже не айс.
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25.09.2024 21:59 Відповісти
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