США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Туреччина вважає, що питання про членство України в НАТО не варто вирішувати поспіхом, потрібно враховувати позиції інших країн-членів Альянсу.
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, інші члени Північноатлантичного блоку виступають проти вступу України.
"США та інші країни західного альянсу не хочуть, щоб Україна була державою-членом. Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і ухвалюємо остаточне рішення відповідним чином", - заявив Ердоган.
Турецький лідер додав, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій і ухвалюватиме остаточне рішення з огляду на ситуацію та позиції інших союзників.
Водночас Ердоган розповів, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.
"У них (стосунках з РФ, - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.
Членство України в НАТО
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.
Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.
Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.
Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТОодразу після закінчення війни.
Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.
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Ще один " турок " ніяк не може зрозуміти що Україна не може бути посередині .! Ми вже були нейтральні , і що це дало Європі ? Мир і спокій ? ха ха
Україна буде або в складі ЄС і НАТО , або в складі кацапії . Але якщо Україна буде в складі кацапії , вам від цього навряд чи стане спокійніше . Скоріше навпаки .
Тьху , ідіоти .. Хай вам чорт .
Хоча з огляду на його інтеллект - є сумнів...
Скоріше він просто виглядати буде трохи "опущєним"
Ну, а поки "неначасі", будемо втрачати теріторії і наших найкращих
Маловероятно, что это отсебятина, а это уже не айс.