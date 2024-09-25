США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган

Туреччина вважає, що питання про членство України в НАТО не варто вирішувати поспіхом, потрібно враховувати позиції інших країн-членів Альянсу.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інші члени Північноатлантичного блоку виступають проти вступу України.

"США та інші країни західного альянсу не хочуть, щоб Україна була державою-членом. Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і ухвалюємо остаточне рішення відповідним чином", - заявив Ердоган.

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Турецький лідер додав, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій і ухвалюватиме остаточне рішення з огляду на ситуацію та позиції інших союзників.

Водночас Ердоган розповів, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

"У них (стосунках з РФ, - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.

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Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТОодразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

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