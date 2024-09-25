Зеленський у США обговорив з Ердоганом Формулу миру та закликав турецькі компанії інвестувати в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, лідери двох держав під час зустрічі особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

"Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОП, Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом.

Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосив на тому, що для закінчення російської війни в Україні потрібні активні дії світової спільноти.