УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10887 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 020 9

Зеленський у США обговорив з Ердоганом Формулу миру та закликав турецькі компанії інвестувати в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський та Ердоган

Як зазначається, лідери двох держав під час зустрічі особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

"Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОП, Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом.

Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосив на тому, що для закінчення російської війни в Україні потрібні активні дії світової спільноти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України."
Турецкая компания Onur активно участвовала в Большом Распиле с откатом в *ОПу 40%.
показати весь коментар
25.09.2024 06:33 Відповісти
буба ностальгує по тим часам
показати весь коментар
25.09.2024 06:50 Відповісти
Не сильно. Они пока туркам должны чуть остались. В этом году из бюджета с ними рассчитаются за прошлое, и те им отслюнявят сколько положено.
показати весь коментар
25.09.2024 08:03 Відповісти
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Україна хоче їx придбати.
Формулa миру?
показати весь коментар
25.09.2024 07:04 Відповісти
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
показати весь коментар
25.09.2024 07:42 Відповісти
одними вимогами всадити ***** і ЕрЗе за стіл переговорів навіть з вимогою до ***** - миру в Європі не досягти. Такі переговори, навіть, якщо розпочнуться - закінчаться нічим. Тому тут Ердоган маніпулює.

показати весь коментар
25.09.2024 09:46 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 13:19 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 13:20 Відповісти
ЦЕ Ердоган після зустрічі з найвеличнішим заявив, що він проти вступу України в НАТО? Може Зе за кордон не випускати, а то якісь постійні обломи генеруються.
показати весь коментар
25.09.2024 17:31 Відповісти
 
 