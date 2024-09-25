Ця війна не може просто "затихнути", її не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосив на тому, що для закінчення російської війни в Україні потрібні активні дії світової спільноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на промову президента.

Під час промови Зеленський підкреслив, що Росії завжди доводиться брехати, щоб виправдати свою війну. Також він додав, що РФ не може посилатися на Статут ООН, аби пояснити, що вона робить проти України.

"Насправді, у свій збочений спосіб, у своєму кривому світі, вона посилається на Статут – але це просто божевілля", - сказав Зеленський.

Він звернувся до тих світових лідерів які хочуть поговорити з Путіним:

"Але що вони можуть від нього почути? Що він засмучений тим, що ми здійснюємо своє право захищати свій народ? Чи що він хоче продовжувати війну й терор тільки для того, щоб ніхто не подумав, що він був неправий? Це теж божевілля", - підкреслив український лідер.

З першої секунди цієї війни Росія робить речі, які не можуть бути виправдані Статутом ООН, зазначив він, наголосивши, що РФ вчиняє міжнародний злочин.

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"І саме тому ця війна не може просто "затихнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії", - наголосив Зеленський.

На його думку, Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам.

"Росію можна лише примусити до миру. І це саме те, що потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", – закликав він.

Зеленський нагадав, що кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях і нормах Статуту ООН, на правах, які він надає державам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які підтримані більшістю країн.

"У нас немає різних версій Статуту ООН для різних частин світу. У нас немає регіональних "квазістатутів". Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для G7. Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН чи окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є один Статут ООН, який об'єднує всіх - і повинен об'єднувати всіх", - резюмував Зеленський.

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