Ця війна не може просто "затихнути", її не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН
Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосив на тому, що для закінчення російської війни в Україні потрібні активні дії світової спільноти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на промову президента.
Під час промови Зеленський підкреслив, що Росії завжди доводиться брехати, щоб виправдати свою війну. Також він додав, що РФ не може посилатися на Статут ООН, аби пояснити, що вона робить проти України.
"Насправді, у свій збочений спосіб, у своєму кривому світі, вона посилається на Статут – але це просто божевілля", - сказав Зеленський.
Він звернувся до тих світових лідерів які хочуть поговорити з Путіним:
"Але що вони можуть від нього почути? Що він засмучений тим, що ми здійснюємо своє право захищати свій народ? Чи що він хоче продовжувати війну й терор тільки для того, щоб ніхто не подумав, що він був неправий? Це теж божевілля", - підкреслив український лідер.
З першої секунди цієї війни Росія робить речі, які не можуть бути виправдані Статутом ООН, зазначив він, наголосивши, що РФ вчиняє міжнародний злочин.
"І саме тому ця війна не може просто "затихнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії", - наголосив Зеленський.
На його думку, Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам.
"Росію можна лише примусити до миру. І це саме те, що потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", – закликав він.
Зеленський нагадав, що кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях і нормах Статуту ООН, на правах, які він надає державам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які підтримані більшістю країн.
"У нас немає різних версій Статуту ООН для різних частин світу. У нас немає регіональних "квазістатутів". Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для G7. Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН чи окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є один Статут ООН, який об'єднує всіх - і повинен об'єднувати всіх", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ДБР видкрило справу про тиск на суддю Червінського після того як вона присудила йому домашній арешт під заставу. ЇЇ будинок був підпалений.
але пару разів провучало - що Путін -
********божевільний
І це вже добре !!!
Ней провіряють
В Мокляндії ціла країна ****** і війна закінчитьс тільки із смертю Кацапії!
От до чого цей безглуздий перелік ,
який не має ніякого відношення до доповіді
Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН ?
"всілякою дурнею" в виступі президента
на Генеральній Асамблеї ООН ?
Ви вже знайомі з його планом перемоги ?
Якщо знайомі ,то що там не так ?
Вступ до НАТО ?
Я не пишу що Зеленський весь час все "вірно" каже, я пишу про конкретну подію. Кацап - провокатор чи прихильник Толіка Чмирія?
Закончіл вайну в сваєй галавє (с)
Єслі хочіш закончить вайну - тьі абязатєльно йєйо закончіш (с)
Прішол на адін срок (с)
Єслі нє закончу вайну значит должен прійті другой чєловєк (с)
Вайна не заканчіваєтся потому что прізЕдєнт наживаєтся на вайнє (с)
Рузкіє тоже люді і ані нє нападут (?)
Пачіму етот гєнєрал міня пугаєт (с)
https://youtu.be/XNXSL5ZeD_c
то мій коментар Цензор видалить.
Бо у нас свобода ЗМІ і свобода слова.
Може, навіть знов забанить на три дні, подивимось.
говорив Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН
є офіційна позиція України .
Що КОНЕРЕТНО Ви маєте проти цієї позиції ?
І наша доля ,так сталося ,буде вирішуватися ,звичайно ,
і нами але ,значною мірою ,і нашими союзниками .
Тому ,нікого за руку я не тягну ,бо розумію ,що США
напередодні виборів і обидва кандидати в президенти
хочуть догодити виключно своєму виборцю .
Пока з їх програмами по Україні не все ясно .
Поживемо-побачимо .
Ваш коментар думаю ,що не видалять .
Спасибі ,що в уцьому лайні ,який виливають
тут на верховного командувача ЗСУ нарешті
прочитала розумний ,урівноважений допис.
Доповідаю присутнім ,що я голосувала за
Порошенко ,так що ,будь ласка ,без упереджень .
Що занадто ,то не здраво .
и только потом за стол переговоров .
Такой подход называется - мир через силу .
если поезд уходит ?
Вот этот ,я бы сказала ,вопль Украины к мировым
лидерам из уст Зеленского украинцам надо бы
поддержать .
Мир через силу .
Зупинить те що боїться ***** а боїться він військ нато на території України !
ось на що потрібно тиснути
А може заради цієї фотки його везли.
Як гидко читати коментарі дрібних людей. Стільки ненависті до однієї людини...