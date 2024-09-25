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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами. Требуются действия, - Зеленский на заседании Совбеза ООН

Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на речь президента.

Во время речи Зеленский подчеркнул, что России всегда приходится врать, чтобы оправдать свою войну. Также он добавил, что РФ не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить, что она делает против Украины.

"На самом деле, своим извращенным способом, в своем искаженном мире, она ссылается на Устав - но это просто безумие", - сказал Зеленский.

Он обратился к тем мировым лидерам, которые хотят поговорить с Путиным:

"Но что они могут от него услышать? Что он расстроен тем, что мы осуществляем свое право защищать свой народ? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был неправ? Это тоже безумие", - подчеркнул украинский лидер.

С первой секунды этой войны Россия делает вещи, которые не могут быть оправданы Уставом ООН, отметил он, подчеркнув, что РФ совершает международное преступление.

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"И именно поэтому эта война не может просто "затихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам.

"Россию можно только принудить к миру. И это именно то, что нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - призвал он.

Зеленский напомнил, что каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН, на правах, которые он предоставляет государствам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддержаны большинством стран.

"У нас нет разных версий Устава ООН для разных частей мира. У нас нет региональных "квазиуставов". Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для G7. Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть один Устав ООН, который объединяет всех - и должен объединять всех", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) россия (95652) Совбез ООН (1112)


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Топ комментарии
+13
Все вірно цього разу сказав Зеленський але нажаль в ООН засіли зажирівші боягужливі паразити які живуть шикарно на гроші платників податків й вже схоже вони ні нащо іньше не здатні. Отаках7йня.
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25.09.2024 02:27
+10
Якщо я знов тут попрошу не ображати діючого Президента своєї країни хоча під новинами про те що він сказав в ООН, а консолідуватися навколо сказаного, тому що це офіційна позиція України,
то мій коментар Цензор видалить.
Бо у нас свобода ЗМІ і свобода слова.
Може, навіть знов забанить на три дні, подивимось.
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25.09.2024 04:04
+9
Генерали та видатні дипломати новітньої історії вільної України викинуті на узбіччя - БАЛ ПРАВИТЬ ЄРМАКОКРЕМЛІВСЬКИЙ БОРДЕЛЬ!
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25.09.2024 02:54
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Вофка Оманський..
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25.09.2024 01:40 Ответить
Охїтельно фото - то був завжди під контролем Єрмака тепер ще йго раба Сбіги з ОПУ - вічного офісного менеджера в МЗС України - видать добре законсервований чувак був ще з часів Кучми ...
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25.09.2024 02:53 Ответить
Генерали та видатні дипломати новітньої історії вільної України викинуті на узбіччя - БАЛ ПРАВИТЬ ЄРМАКОКРЕМЛІВСЬКИЙ БОРДЕЛЬ!
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25.09.2024 02:54 Ответить
СУДЬЯ ЗАЯВИЛА О ДАВЛЕНИИ! Адвокаты Червинского раскрыли шокирующие детали, есть новое решение-ютуб
ДБР видкрило справу про тиск на суддю Червінського після того як вона присудила йому домашній арешт під заставу. ЇЇ будинок був підпалений.
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25.09.2024 05:03 Ответить
бабуля, досить.. бо тебе вже реально щось бере..
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25.09.2024 08:29 Ответить
ну хочу побачити результат цього виступу ~~~
але пару разів провучало - що Путін - ******** божевільний
І це вже добре !!!
Ней провіряють
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25.09.2024 02:18 Ответить
Не думаю, що божевільний. Мило ж не їсть? Але схиблений на Україні це точно. Через Майдани, через те, що його народ особисто обізвав ******. Не політики він би це б зрозумів. Народ. Тому буде воювати всіма засобами проти України ***** поки не помре. Це дуже особиста ненависть до цілого народу.
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25.09.2024 02:59 Ответить
Не думайте, що із смертю **** війна закінчиться.
В Мокляндії ціла країна ****** і війна закінчитьс тільки із смертю Кацапії!
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25.09.2024 05:39 Ответить
Всі засоби у нього- це народи РФ, яких він теж не дуже любить. А "народ" Москви і С.-Петербурга він просто боїться!
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25.09.2024 05:48 Ответить
Все вірно цього разу сказав Зеленський але нажаль в ООН засіли зажирівші боягужливі паразити які живуть шикарно на гроші платників податків й вже схоже вони ні нащо іньше не здатні. Отаках7йня.
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25.09.2024 02:27 Ответить
Якщо орієнтуватися на те, що він сказав, то війна в голові вже закінчилася, стрєлять трпба просто пєрєстать, нада посмотрєть в глаза, в Україні посаджено мільярд дерев, зарплатня в учителів - чотири штуки зєлєні (не тої).... Це можна продовжувати ще і ще. Біда в тому, що говорить він одне, а робить інше.
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25.09.2024 05:55 Ответить
Не змішуйте грішне з праведним .

От до чого цей безглуздий перелік ,
який не має ніякого відношення до доповіді
Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН ?
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25.09.2024 07:52 Ответить
Відкрию таємницю, яку ви не знаєте - всі спічі Зєлєнского, грішні і праведні пише одна і та ж команда литвинів. 😊 Як ви розрізняєте, де тут грішне, а де праведне? І так, Зєлєнский є лише рупором для всілякої дурні, а не геннратором ідей.
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25.09.2024 08:02 Ответить
Конкретизуйте ,що саме Ви вважаєте
"всілякою дурнею" в виступі президента
на Генеральній Асамблеї ООН ?

Ви вже знайомі з його планом перемоги ?
Якщо знайомі ,то що там не так ?
Вступ до НАТО ?
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25.09.2024 08:10 Ответить
Нема ніякого "плану перемоги". Про це свідчить реакція тих, хто хоч якось знайомий з елементами того, що Зєлєнскій видає за план. Скоро це стане зрозуміло навіть таким, як ви.
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25.09.2024 08:14 Ответить
Rostyslav ви мабуть у часі застрягли й втратили усвідомлення реальності.
Я не пишу що Зеленський весь час все "вірно" каже, я пишу про конкретну подію. Кацап - провокатор чи прихильник Толіка Чмирія?
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25.09.2024 09:46 Ответить
Ось і я пишу про конкретну подію - так званий "план перемоги" від Зєлєнского. Він з тої ж опери, що і мільярд дерев, і має той же результат, що і так званий "перший саміт миру" ім. Зєлєнского у Швейцарії.
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25.09.2024 10:11 Ответить
Розтіслав, ці маніпуляції зі мною не працюють. Я не писав що "буде результат" , читайте уважно й не маніпулюйте.
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25.09.2024 14:27 Ответить
Просто пірістать стрілять (с)
Закончіл вайну в сваєй галавє (с)
Єслі хочіш закончить вайну - тьі абязатєльно йєйо закончіш (с)

Прішол на адін срок (с)
Єслі нє закончу вайну значит должен прійті другой чєловєк (с)

Вайна не заканчіваєтся потому что прізЕдєнт наживаєтся на вайнє (с)

Рузкіє тоже люді і ані нє нападут (?)
Пачіму етот гєнєрал міня пугаєт (с)
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25.09.2024 06:28 Ответить
КУРЩИНА В ОБМІН НА ВУГЛЕДАР?! ЗАЛУЖНИЙ НАСТУПНИЙ ПРЕЗИДЕНТ. Вибори весною 2025. Корчинський
https://youtu.be/XNXSL5ZeD_c
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25.09.2024 02:28 Ответить
до весни потрібно ще дожити і щоб Україна збереглася. і щоб припинилися бойові дії, бо тільки тоді можливі вибори.. тож перестаньте посилатись на того Корчинського, який сам донедавна лизався з кацапами в мацкві, особливо з дугіним. досить вже тієї дичини. ще сюди посилання на відосіки шарія запостіть. то те саме буде.
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25.09.2024 08:34 Ответить
Як щоб ви слідкували за діями корчинського , то знали б що його хлопці з братства воюють у складі ГУР і героїчно і ще багато з них гине у секретних операціях . А жінка Оксана корчинська керує медичними волонтерами і багато робить для фронту. Так що , коли ви пишите про якусь дичину, я розумію що ви не в курсі і повторюєте за кацапами . Колись масса неосвічених москалів та агентів ФСБ займалася травлею Фаріон , забуваючи що сами були комсомольцями и клммунистами . Никому у голову не приходить травити Тигипко , хоча він керував комсомолом . А слабку жінку травити було легко . Бог їм суддя .
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25.09.2024 10:54 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?locale=uk_UA
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25.09.2024 10:57 Ответить
ніт, не були ми комсомольцем. )
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25.09.2024 12:39 Ответить
Тобто не були ви активним членом совка ? Цікаво що ті комсомольці приватизували усі заводи в Україні і стали олігархами і завели країну в жопу, но вас мулит корчинський який сидів рядом с дугиним
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25.09.2024 12:45 Ответить
а навіщо мені слідкувати за його діями? після того як він був помічений за одним столом у мацкві із Дугіним, то вже якось точно немає бажання за ним слідкувати. та не тільки з дугіним. він ще запам'ятався із минулого, коли разом із таким собі Піховшеком вели передачу на одному каналі і працювали на замовлення Віктора Медведчука. і у тій своїй передачі дуже багато накидували тоді гімна на демократичну опозицію. От з тих пір і виробилось у мене негативне ставлення до того Корчинського. Якщо він перевзувся, то це все рівно не додає мені симпатій до нього. того й ці відосікі від нього і не дивлюся, хоча якщо Залужний буде балотуватися у президенти, то я одним із перших за нього проголосую. якщо доживемо до тих виборів. ось і все. а те, що його дружина займається волонтерством і його братчики воюють, то за це їм шана і велика подяка.
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25.09.2024 11:16 Ответить
Нi сорому нi совiстi нi в ООН нi в НАТО. Поки Украiна стримуе орду вони можуть почувати себе як у Хреста за пазухой.
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25.09.2024 02:46 Ответить
Чемберлени слухають Блазня. А в цей час на фоні гинуть, травмуються фізично і душевно і тікають подалі прості люди.
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25.09.2024 02:49 Ответить
А за спиною в Блазня на лівому плечі його сірий кардинал. На лівому плечі, розумієте?
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25.09.2024 02:53 Ответить
Якщо я знов тут попрошу не ображати діючого Президента своєї країни хоча під новинами про те що він сказав в ООН, а консолідуватися навколо сказаного, тому що це офіційна позиція України,
то мій коментар Цензор видалить.
Бо у нас свобода ЗМІ і свобода слова.
Може, навіть знов забанить на три дні, подивимось.
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25.09.2024 04:04 Ответить
Це не образа. Це трагізм ситуації, коли українці думають на західних політиків, що вони Чемберлени, а західні політики і громадяни вважають Президента України Блазнем. А українців не знаю вже ким. Але явно не рівнею їм. І правда є в тому, що і той Блазень і ті Чемберлени. А в цей час поки вони ніяк не порозуміються щоб дійсно дати відсіч російським нацистам, гинуть люди, які могли б принести багато корисного в цей світ. А не помирати чи травмуватися психічно і фізично.
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25.09.2024 04:35 Ответить
Як сказав попередній коментатор те ,про що
говорив Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН
є офіційна позиція України .

Що КОНЕРЕТНО Ви маєте проти цієї позиції ?
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25.09.2024 08:19 Ответить
КОНКРЕТНО .
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25.09.2024 08:28 Ответить
нічого проти. все по ділу сказав Вова. от тільки Трамп знову наговорив дичини вчора. про те, щоб вивести США із цієї війни. Замість того, щоб посилити вплив США у світі, щоб посилити Україну, то Трамп дає задню, ізоляціоністську позицію... ви і далі продовжуєте за Трампа руку тягнути? ну ну. вже всім притомним людям давно стало очевидно відношення Трампа до України і його позицію щодо України.
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25.09.2024 08:40 Ответить
Зараз ,на мою думку ,вирішальні дні для України .
І наша доля ,так сталося ,буде вирішуватися ,звичайно ,
і нами але ,значною мірою ,і нашими союзниками .

Тому ,нікого за руку я не тягну ,бо розумію ,що США
напередодні виборів і обидва кандидати в президенти
хочуть догодити виключно своєму виборцю .
Пока з їх програмами по Україні не все ясно .
Поживемо-побачимо .
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25.09.2024 08:54 Ответить
як не тягнете? а хто тягнув руку про план миру через силу? план миру через силу - це заяви республіканців, які не є в команді Трампа. і не будуть. Трамп таких республіканців повиганяв уже зі своєї команди і на їх місце понабирав усіляких Венсів, сина свого, Марджорі Грін, які озвучують інші плани і на які спирається і сам Трамп. як це він довів у сьогоднішній своїй промові. на американських виборах розігрувати українське питання у передвиборчій гонці вже стало практикою. так було на дебатах, так є зараз по суті на усіх агітаційних виступах кандидатів у президенти. якщо брати до уваги, що переважна більшість американців, а це в загальному по всій країні 60-70% підтримують надання допомоги Україні, то робити на таких агітаційних заходах проукраїнські заяви на підтримку України є сенс, бо це точно додасть трохи голосів на виборах. Проте коли Трамп свідомо на тих агітаційних заходах робить антиукраїнські заяви, відмовляється зустрітися з Зеленським, а перед тим жодного разу з часу вторгнення не приїхав він в Україну, щоб продемонстувати свою підтримку Україні, то це для притомних українців свідчить лише про одне - про ставлення Трампа до України і до захисту демократії. плювати Трампу на якусь там демократію, коли він захоплюється і поважає таких персонажів як Кім, ху йло та інших диктаторів..
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25.09.2024 09:28 Ответить
+++++++++++++.
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25.09.2024 05:34 Ответить
Цілком згодна з Вами .

Ваш коментар думаю ,що не видалять .

Спасибі ,що в уцьому лайні ,який виливають
тут на верховного командувача ЗСУ нарешті
прочитала розумний ,урівноважений допис.

Доповідаю присутнім ,що я голосувала за
Порошенко ,так що ,будь ласка ,без упереджень .
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25.09.2024 08:00 Ответить
Ой пля..немає сенсу виливати лайно на шмат лайна
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25.09.2024 08:03 Ответить
не повірите, мене забанили на 3 дні.
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29.09.2024 09:18 Ответить
Це сумно .

Що занадто ,то не здраво .
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29.09.2024 09:49 Ответить
Ну якщо країна і далі розкрадається під час війни то які дії можна вимагати від інших.
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25.09.2024 05:08 Ответить
Зеленский здесь прав на 100%. Как бы я его не навидел, но ведь другого варианта нет, кроме как предоставить Украине всё оружие и бить по москве - чтобы было всё зеркально с тем, что у нас вытворяет рф.
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25.09.2024 05:45 Ответить
И ещё вопрос - почему нам дают столько денег, а гривна продолжает падать? Значит уже новые кредиты не помогают, нашу разрушенную экономику можно восстановить не с помощью новых кредитов, а в совокупности с списанием всех внешних долгов Украины. И здесь западный мир не спешит помогать - значит отсюда вывод, что там сидят руководимые москвой представители и не хотят помогать Украине!
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25.09.2024 05:48 Ответить
Потому что эти деньги уходят не на экономику, а выкачиваются бандитами которые пилят бюджет и покупаются хатынки и брюлики на Западе. Они живут свою лучшую жизнь прямо сейчас.
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25.09.2024 06:19 Ответить
Именно так -мощный силовой удар по раше
и только потом за стол переговоров .
Такой подход называется - мир через силу .
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25.09.2024 08:03 Ответить
Так это надо делать системно - зеркально врагу. Вот когда будет системность, только тогда возможно освобождение территорий. Кстати рф системно с 2000-го года готовилась к войне и вот результат. А Украина системно расставалась с вооружением, которое было, системно продавала и продаёт заводы, начала системно продавать землю в руки иностранцев, системно набирает кредитов и системно ведёт себя бессистемно по отношению к собственной экономики и коррупционерам - как бы результатом такой бессистемности не стала полная потеря государственности и переход под юрисдикцию других стран.
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25.09.2024 08:16 Ответить
Всё именно так . И что теперь делать ,
если поезд уходит ?

Вот этот ,я бы сказала ,вопль Украины к мировым
лидерам из уст Зеленского украинцам надо бы
поддержать .
Мир через силу .
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25.09.2024 08:27 Ответить
Балачки війну не зупинять.
Зупинить те що боїться ***** а боїться він військ нато на території України !
ось на що потрібно тиснути
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25.09.2024 06:09 Ответить
Вводити війська НАТО на територію кацапстану.
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25.09.2024 08:19 Ответить
Сергій Леонідович боїться ***** війск НАТО, ще й як боїться. Пропогандони аж пищать коли заходить річ про війска НАТО.
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25.09.2024 09:51 Ответить
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25.09.2024 06:28 Ответить
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25.09.2024 06:29 Ответить
Санітари? Конвой? 🤔
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25.09.2024 08:17 Ответить
Где рука ермака?
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25.09.2024 06:53 Ответить
У жопє адной кукли.
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25.09.2024 08:16 Ответить
В эту шарашкину контору высокооплачиваемых дармоедов можно было и не приходить.
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25.09.2024 07:00 Ответить
Заради цього концерту він і їхав.
А може заради цієї фотки його везли.
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25.09.2024 08:31 Ответить
Активні дії ,яка необхідні - посадити Єрмака,Татарова та іншу шоблу , мобілізувати ,чиновників, поліціянтів ,силовиків, митників, - на їх місце демобілізованих ветеранів,Зеленському передати владу уряду національної єдності ...
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25.09.2024 07:21 Ответить
Світлина все каже без слів. Два бугая позаду і зачитував чужого тексту.
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25.09.2024 07:24 Ответить
А у нього все життя йде за чужим папірцем. Навіть приймаючи участь у "конкурсі капітанів", він лише озвучував заздалегідь приготовлені тексти. А може, він сам приймав рішення стати кандидатом у президенти?
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25.09.2024 08:31 Ответить
«Ця війна не може просто "затихнути", її не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії,» - тому ми готуємо другий самміт миру.
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25.09.2024 07:33 Ответить
ООН, Червоний Хрест і т.д. такі самі імпотенти, як і безтолковий ішак. Одне чмо кивє в бік другого та вимагає якихось дій.
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25.09.2024 07:48 Ответить
Ви просто не знаєте скільки Українців отримали а багато й досі отримують допомогу від Червоного Хреста (більше ніж від власної країни). Поцікавтесь у Українців які у Фінляндії наприклад, ті що виїхали від війни. Будете здивовані.
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25.09.2024 09:54 Ответить
Відома цитата: «Розумні люди обговорюють ідеї, середні люди обговорюють події, дрібні люди обговорюють інших людей».
Як гидко читати коментарі дрібних людей. Стільки ненависті до однієї людини...
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25.09.2024 09:59 Ответить
 
 