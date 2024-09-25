Эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами. Требуются действия, - Зеленский на заседании Совбеза ООН
Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на речь президента.
Во время речи Зеленский подчеркнул, что России всегда приходится врать, чтобы оправдать свою войну. Также он добавил, что РФ не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить, что она делает против Украины.
"На самом деле, своим извращенным способом, в своем искаженном мире, она ссылается на Устав - но это просто безумие", - сказал Зеленский.
Он обратился к тем мировым лидерам, которые хотят поговорить с Путиным:
"Но что они могут от него услышать? Что он расстроен тем, что мы осуществляем свое право защищать свой народ? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был неправ? Это тоже безумие", - подчеркнул украинский лидер.
С первой секунды этой войны Россия делает вещи, которые не могут быть оправданы Уставом ООН, отметил он, подчеркнув, что РФ совершает международное преступление.
"И именно поэтому эта война не может просто "затихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия", - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам.
"Россию можно только принудить к миру. И это именно то, что нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - призвал он.
Зеленский напомнил, что каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН, на правах, которые он предоставляет государствам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддержаны большинством стран.
"У нас нет разных версий Устава ООН для разных частей мира. У нас нет региональных "квазиуставов". Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для G7. Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть один Устав ООН, который объединяет всех - и должен объединять всех", - резюмировал Зеленский.
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ДБР видкрило справу про тиск на суддю Червінського після того як вона присудила йому домашній арешт під заставу. ЇЇ будинок був підпалений.
але пару разів провучало - що Путін -
********божевільний
І це вже добре !!!
Ней провіряють
В Мокляндії ціла країна ****** і війна закінчитьс тільки із смертю Кацапії!
От до чого цей безглуздий перелік ,
який не має ніякого відношення до доповіді
Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН ?
"всілякою дурнею" в виступі президента
на Генеральній Асамблеї ООН ?
Ви вже знайомі з його планом перемоги ?
Якщо знайомі ,то що там не так ?
Вступ до НАТО ?
Я не пишу що Зеленський весь час все "вірно" каже, я пишу про конкретну подію. Кацап - провокатор чи прихильник Толіка Чмирія?
Закончіл вайну в сваєй галавє (с)
Єслі хочіш закончить вайну - тьі абязатєльно йєйо закончіш (с)
Прішол на адін срок (с)
Єслі нє закончу вайну значит должен прійті другой чєловєк (с)
Вайна не заканчіваєтся потому что прізЕдєнт наживаєтся на вайнє (с)
Рузкіє тоже люді і ані нє нападут (?)
Пачіму етот гєнєрал міня пугаєт (с)
https://youtu.be/XNXSL5ZeD_c
то мій коментар Цензор видалить.
Бо у нас свобода ЗМІ і свобода слова.
Може, навіть знов забанить на три дні, подивимось.
говорив Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН
є офіційна позиція України .
Що КОНЕРЕТНО Ви маєте проти цієї позиції ?
І наша доля ,так сталося ,буде вирішуватися ,звичайно ,
і нами але ,значною мірою ,і нашими союзниками .
Тому ,нікого за руку я не тягну ,бо розумію ,що США
напередодні виборів і обидва кандидати в президенти
хочуть догодити виключно своєму виборцю .
Пока з їх програмами по Україні не все ясно .
Поживемо-побачимо .
Ваш коментар думаю ,що не видалять .
Спасибі ,що в уцьому лайні ,який виливають
тут на верховного командувача ЗСУ нарешті
прочитала розумний ,урівноважений допис.
Доповідаю присутнім ,що я голосувала за
Порошенко ,так що ,будь ласка ,без упереджень .
Що занадто ,то не здраво .
и только потом за стол переговоров .
Такой подход называется - мир через силу .
если поезд уходит ?
Вот этот ,я бы сказала ,вопль Украины к мировым
лидерам из уст Зеленского украинцам надо бы
поддержать .
Мир через силу .
Зупинить те що боїться ***** а боїться він військ нато на території України !
ось на що потрібно тиснути
А може заради цієї фотки його везли.
Як гидко читати коментарі дрібних людей. Стільки ненависті до однієї людини...