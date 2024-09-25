Эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами. Требуются действия, - Зеленский на заседании Совбеза ООН

Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на речь президента.

Во время речи Зеленский подчеркнул, что России всегда приходится врать, чтобы оправдать свою войну. Также он добавил, что РФ не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить, что она делает против Украины.

"На самом деле, своим извращенным способом, в своем искаженном мире, она ссылается на Устав - но это просто безумие", - сказал Зеленский.

Он обратился к тем мировым лидерам, которые хотят поговорить с Путиным:

"Но что они могут от него услышать? Что он расстроен тем, что мы осуществляем свое право защищать свой народ? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был неправ? Это тоже безумие", - подчеркнул украинский лидер.

С первой секунды этой войны Россия делает вещи, которые не могут быть оправданы Уставом ООН, отметил он, подчеркнув, что РФ совершает международное преступление.

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"И именно поэтому эта война не может просто "затихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам.

"Россию можно только принудить к миру. И это именно то, что нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - призвал он.

Зеленский напомнил, что каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН, на правах, которые он предоставляет государствам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддержаны большинством стран.

"У нас нет разных версий Устава ООН для разных частей мира. У нас нет региональных "квазиуставов". Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для G7. Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть один Устав ООН, который объединяет всех - и должен объединять всех", - резюмировал Зеленский.

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