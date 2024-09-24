Россияне ударили ФАБом по пекарне в Харькове: погиб 1 человек, 8 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 сентября оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на гражданское хлебопекарное предприятие в Харькове.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг также нанес удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Один человек погиб. Восемь пострадали. Обстрел осуществлен авиабомбой ФАБ-500. Данные обновляются", - отметил Синегубов.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска обстреливали жилые районы Харькова. В результате ударов погибло 3 человека, еще 31 ранен.
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