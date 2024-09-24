РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10314 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 215 9

Россияне ударили ФАБом по пекарне в Харькове: погиб 1 человек, 8 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 сентября оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на гражданское хлебопекарное предприятие в Харькове.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг также нанес удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Один человек погиб. Восемь пострадали. Обстрел осуществлен авиабомбой ФАБ-500. Данные обновляются", - отметил Синегубов.

Наслідки обстрілу пекарні в Харкові
Росіяни обстріляли пекарню в Харкові

Рятувальники на місці обстрілу пекарні в Харкові

Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска обстреливали жилые районы Харькова. В результате ударов погибло 3 человека, еще 31 ранен.

Читайте также: Россияне выпустили по Харькову 8 ФАБ-250: повреждены дома и предприятие пищевой промышленности, трое погибших

Автор: 

обстрел (27259) Харьков (7498) жертвы (2079)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь не буде.
показать весь комментарий
24.09.2024 19:01 Ответить
Ви хатейт вері багато ескалейшнів?(с) Джо Байден
показать весь комментарий
24.09.2024 19:06 Ответить
Бехня..в вечорі білгород підгорів..
показать весь комментарий
26.09.2024 00:44 Ответить
******* рот путіна. вимагаю симетричних ударів по кацапам!
показать весь комментарий
24.09.2024 19:05 Ответить
Аіхтозашто?
показать весь комментарий
24.09.2024 19:22 Ответить
А от по Бєлгороду чомусь перестало прилітати вже неділі з дві! Чому, Володя?
показать весь комментарий
24.09.2024 19:52 Ответить
І нпз цапські працюють без зупину, так само як zeлений нафтопровід від їрмакаки
показать весь комментарий
24.09.2024 21:03 Ответить
Тогож вечора прилетіло й пригоріло у білгороді..
показать весь комментарий
26.09.2024 00:45 Ответить
І нафіга обстрілювати москву, так Зе клоуни ?
показать весь комментарий
25.09.2024 02:23 Ответить
 
 