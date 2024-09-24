Россияне выпустили по Харькову 8 ФАБ-250: повреждены дома и предприятие пищевой промышленности, трое погибших

24 сентября после обеда российские войска выпустили по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250. Три человека погибли, 24 получили ранения

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250.

Один из ударов пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. Подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Еще двое в других местах прилетов", - написал он.

Читайте также: Зеленский об ударе РФ по Харькову: На Генассамблее ООН говорят о безопасности, но нужно просто остановить террор

Отмечается, что предварительно под завалами дома в Киевском районе находится два человека. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, 24 сентября 2024 года сообщалось, что российские войска бомбардируют жилые районы Харькова.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 3 человека, более 20 ранены.