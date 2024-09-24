Россияне выпустили по Харькову 8 ФАБ-250: повреждены дома и предприятие пищевой промышленности, трое погибших
24 сентября после обеда российские войска выпустили по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250. Три человека погибли, 24 получили ранения
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250.
Один из ударов пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. Подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Еще двое в других местах прилетов", - написал он.
Отмечается, что предварительно под завалами дома в Киевском районе находится два человека. Продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, 24 сентября 2024 года сообщалось, что российские войска бомбардируют жилые районы Харькова.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 3 человека, более 20 ранены.
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