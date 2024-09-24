Росіяни випустили по Харкову 8 ФАБ-250: пошкоджено будинки і підприємство харчової промисловості, троє загиблих
24 вересня пообіді російські війська випустили по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250. Троє людей загинуло, 24 дістали поранення
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250.
Один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Ще двоє в інших місцях прильотів", - написав він.
Зазначається, що попередньо під завалами будинку в Київському районі перебуває двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, 24 вересня 2024 року повідомлялось, що російські війська бомбардують житлові райони Харкова.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 3 особи, понад 20 поранено.
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