Росіяни випустили по Харкову 8 ФАБ-250: пошкоджено будинки і підприємство харчової промисловості, троє загиблих

24 вересня пообіді російські війська випустили по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250. Троє людей загинуло, 24 дістали поранення

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250.

Один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Ще двоє в інших місцях прильотів", - написав він.

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Зазначається, що попередньо під завалами будинку в Київському районі перебуває двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року повідомлялось, що російські війська бомбардують житлові райони Харкова.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 3 особи, понад 20 поранено.