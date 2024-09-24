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Новини Війна
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Росіяни бомбардують житлові райони Харкова, - мер Терехов (оновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух в місті.

Мер Терехов заявив, що росіяни завдають ударів КАБами по одному з найнаселеніших районів Харкова.

Згодом глава ОВА Синєгубов повідомив про повторні удари по Харкову.

Очільник міста Терехов додав: "Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста".

Також Терехов заявив, що, попередньо, відомо про влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Також читайте: Окупанти минулої доби майже 10 разів вдарили по Харківщині, є загибла та поранена

Автор: 

обстріл (28613) Харків (5619)


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Топ коментарі
+4
Треба завдавати удари у відповідь. Власними смертями війну не виграти. Повинно дохнути під обстрілами нацистське населення рашки.
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24.09.2024 15:50
+2
Рашиський геноцид проти мирного населення не припиняєтся ,влада мовчить ,світ спокійно спостерігає ,тим часом рашиська орда знищує двохмільйоне місто,може пора хоч якусь відповідь давати.
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24.09.2024 15:40
+1
Ударів у відповідь традиційно не буде.
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24.09.2024 15:33
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Ударів у відповідь традиційно не буде.
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24.09.2024 15:33 Відповісти
С момента получения Ф-16 кацаполеты почти перестали падать.Да и те,что упали:один вертолет сбили с помощью fpv дрона,Су-30 с морского дрона с помощью ПТРК,и еще максимум два случая,а скорее один.Ну,во время тревоги они присоединяются к ПВО,а остальное время?.Их все-таки в основном для фронта просили...
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24.09.2024 15:36 Відповісти
Рашиський геноцид проти мирного населення не припиняєтся ,влада мовчить ,світ спокійно спостерігає ,тим часом рашиська орда знищує двохмільйоне місто,може пора хоч якусь відповідь давати.
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24.09.2024 15:40 Відповісти
Треба завдавати удари у відповідь. Власними смертями війну не виграти. Повинно дохнути під обстрілами нацистське населення рашки.
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24.09.2024 15:50 Відповісти
Харков, здається, злили ще в Омані. Замість, щоб відкинути цапів від другого міста по важливості в Україні, зєля стукає по пустопорожньому Курську
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24.09.2024 15:56 Відповісти
Досі невідомо - чому і про що зустічались зєля і патрушев в Омані в Січні 2020го. В картішки пограти?
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24.09.2024 16:55 Відповісти
удар твердого по пустому і вважається військовим мистецтвом
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24.09.2024 16:17 Відповісти
Де бомбардування житлових районів Бєлгорода?
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24.09.2024 16:33 Відповісти
Бєлгород нах нікому не впав! От Москва нудьгує
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24.09.2024 16:41 Відповісти
Patriot проє..ли весною в полі біля Харькова, а зараз збити орковські літаки, які підлітають на 30-40 км до міста не має чим(((
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24.09.2024 18:18 Відповісти
 
 