Росіяни бомбардують житлові райони Харкова, - мер Терехов (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух в місті.

Мер Терехов заявив, що росіяни завдають ударів КАБами по одному з найнаселеніших районів Харкова.

Згодом глава ОВА Синєгубов повідомив про повторні удари по Харкову.

Очільник міста Терехов додав: "Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста".

Також Терехов заявив, що, попередньо, відомо про влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

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