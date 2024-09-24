Окупанти минулої доби майже 10 разів вдарили по Харківщині, є загибла та поранена

Вчора, 23 вересня, та в ніч проти 24 вересня російські війська обстрілювали Харків та область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова. Вдарили по відкритій території. Внаслідок атаки з РСЗВ "Торнадо-С" горіла трава й гілля на площі 100 м кв. Крім того, вчора ввечері було зафіксовано влучання ворожого КАБ у землю на території цвинтаря - горіла трава та посадка. Друге влучання також було в землю.

В Івашках та Загризовому горіли приватні будинки внаслідок ворожих ударів. У селі Різникове горів зруйнований будинок.

В селі Осиново війська РФ пошкодили приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка. У Купʼянську росіяни вбили 82-річну жінку.

У селі Хотімля ворог пошкодив будівлю підприємства. Також внаслідок обстрілів горіла трава у Циркунівській громаді.

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