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На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище, сталося загоряння. ФОТОрепортаж

Надвечір понеділка, 23 вересня, російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по селу Циркуни, що на Харківщині. Один боєприпас влучив по цвинтарю, другий КАБ вдарив по території садового товариства неподалік кладовища.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожий обстріл стався близько 17:40.

Одне влучання зафіксовано на території цвинтаря. Сталося загоряння трави та посадки на площі 300 м. кв.

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

Другий російський КАБ ударив по території садового товариства неподалік кладовища. Внаслідок влучання зайнялася трава на площі 3 га.

Станом на 19:50 інформація про постраждалих не надходила.

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

Поліція задокументувала наслідки ворожих ударів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

цвинтар (193) обстріл (28700) Харківщина (6054)


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Півтора року назад моя частина стояла в Циркунах. Хата, де я жив, була поряд з кладовищем...
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23.09.2024 22:46 Відповісти
Нехай потривожені душі наведуть на рашу жахіття.
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23.09.2024 23:07 Відповісти
 
 