На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище, сталося загоряння. ФОТОрепортаж

Надвечір понеділка, 23 вересня, російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по селу Циркуни, що на Харківщині. Один боєприпас влучив по цвинтарю, другий КАБ вдарив по території садового товариства неподалік кладовища.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожий обстріл стався близько 17:40.

Одне влучання зафіксовано на території цвинтаря. Сталося загоряння трави та посадки на площі 300 м. кв.

Другий російський КАБ ударив по території садового товариства неподалік кладовища. Внаслідок влучання зайнялася трава на площі 3 га.

Станом на 19:50 інформація про постраждалих не надходила.

Поліція задокументувала наслідки ворожих ударів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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