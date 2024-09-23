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На Харьковщине россияне авиаударами разбили кладбище, произошло возгорание. ФОТОРЕПОРТАЖ

К вечеру понедельника, 23 сентября, российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Циркуны, что на Харьковщине. Один боеприпас попал по кладбищу, второй КАБ ударил по территории садового общества неподалеку кладбища.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, вражеский обстрел произошел около 17:40.

Одно попадание зафиксировано на территории кладбища. Произошло возгорание травы и посадки на площади 300 м. кв.

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

Второй российский КАБ ударил по территории садового общества неподалеку кладбища. В результате попадания загорелась трава на площади 3 га.

По состоянию на 19:50 информация о пострадавших не поступала.

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

На Харківщині росіяни авіаударами розтрощили кладовище

Полиция задокументировала последствия вражеских ударов. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

кладбище (280) обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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Півтора року назад моя частина стояла в Циркунах. Хата, де я жив, була поряд з кладовищем...
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23.09.2024 22:46 Ответить
Нехай потривожені душі наведуть на рашу жахіття.
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23.09.2024 23:07 Ответить
 
 