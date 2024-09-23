В течение дня оккупанты более 20 раз атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольщину: ранен мужчина, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

После тихой ночи враг весь день атаковал Никопольский район Днепропетровской области - два десятка раз дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска целились по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.

В Никополе в результате обстрелов пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали с рваными ранами лица. Состояние пострадавшего средней тяжести.

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Также в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров - горели частные дома, навес, гараж. В целом повреждены более десяти частных домов, садовый дом, пять хозяйственных построек, несколько теплиц. А также четыре легковых автомобиля, два газопровода и три линии электропередач. Разбит автогрейдер.













