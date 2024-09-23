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В течение дня оккупанты более 20 раз атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольщину: ранен мужчина, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

После тихой ночи враг весь день атаковал Никопольский район Днепропетровской области - два десятка раз дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска целились по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

В Никополе в результате обстрелов пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали с рваными ранами лица. Состояние пострадавшего средней тяжести.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересняНаслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

Также в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров - горели частные дома, навес, гараж. В целом повреждены более десяти частных домов, садовый дом, пять хозяйственных построек, несколько теплиц. А также четыре легковых автомобиля, два газопровода и три линии электропередач. Разбит автогрейдер.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

Автор: 

обстрел (27379) Никополь (1038) Днепропетровская область (4001)


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