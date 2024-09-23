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беспилотник (3155) Днепропетровщина (3507) ПВО (2495)

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной

Над Дніпропетровщиною збили ворожий БпЛА

Вечером 23 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Еще один беспилотник сбили защитники неба над Днепропетровской областью", - отметил Лысак.

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Чудово, просто чудово. Так тримати!
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23.09.2024 19:54 Ответить
 
 