Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной

Вечером 23 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Еще один беспилотник сбили защитники неба над Днепропетровской областью", - отметил Лысак.

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