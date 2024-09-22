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Днепропетровщина (3507) Павлоград (133) Никополь (909)

Утром оккупанты ударили по Павлограду, в течение дня атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждена инфраструктура

Обстріли Нікопольщини

В течение дня 22 сентября российские войска обстреливали Днепропетровскую область, в частности под удары попали Павлоград и Никопольский район.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром шумно было в Павлограде. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в течение дня враг бил по Никополю, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Люди не пострадали.

Однако из-за атак произошел пожар. Его укротили спасатели. Повреждена инфраструктура.

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Как отметил глава Днепропетровского областного совета, всего в течение дня российские войска совершили почти два с половиной десятка атак по территории Никопольского района.

Отмечается, что в других громадах области день прошел без обстрелов.
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