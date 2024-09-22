Вранці окупанти вдарили по Павлограду, протягом дня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено інфраструктуру

Протягом дня 22 вересня російські війська обстрілювали Дніпропетровську область, зокрема під удари потрапили Павлоград та Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці гучно було у Павлограді. Минулося без постраждалих.



Крім того, потягом дня ворог бив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Застосовував дрони-камікадзе та артилерію.



Люди не постраждали.



Однак через атаки сталася пожежа. Її приборкали рятувальники. Пошкоджена інфраструктура.

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Як зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради, загалом протягом дня російські війська здійснили майже два з половиною десятки атак по території Нікопольського району.

Зазначається, що в інших громадах області день минув без обстрілів.