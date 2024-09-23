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безпілотник (3681) Дніпропетровщина (3261) ППО (2929)

Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Над Дніпропетровщиною збили ворожий БпЛА

Ввечері 23 вересня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще один безпілотник збили оборонці неба над Дніпропетровщиною", - зазначив Лисак.

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23.09.2024 19:54 Відповісти
 
 