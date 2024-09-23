Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Ввечері 23 вересня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще один безпілотник збили оборонці неба над Дніпропетровщиною", - зазначив Лисак.

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