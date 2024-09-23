Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
Ввечері 23 вересня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ще один безпілотник збили оборонці неба над Дніпропетровщиною", - зазначив Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар23.09.2024 19:54 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...