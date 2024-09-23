Протягом дня окупанти понад 20 разів атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольщину: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Після тихої ночі ворог увесь день атакував Нікопольський район Дніпропетровської області - два десятки разів дронами-камікадзе та з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували з рваними ранами обличчя. Стан потерпілого середньої тяжкості.

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Також у районі пошкоджено інфраструктуру. Сталося декілька пожеж - горіли приватні будинки, навіс, гараж. Загалом понівечено понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників. А також чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побито автогрейдер.













