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Протягом дня окупанти понад 20 разів атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольщину: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Після тихої ночі ворог увесь день атакував Нікопольський район Дніпропетровської області - два десятки разів дронами-камікадзе та з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

У Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували з рваними ранами обличчя. Стан потерпілого середньої тяжкості.

Також читайте: Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересняНаслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

Також у районі пошкоджено інфраструктуру. Сталося декілька пожеж - горіли приватні будинки, навіс, гараж. Загалом понівечено понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників. А також чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побито автогрейдер.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 23 вересня

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3771)


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