Трьох поліцейських поранено внаслідок обстрілу росіянами селища Старий Салтів

Сьогодні, 23 вересня, російські війська атакували селище Старий Салтів на Харківщині, унаслідок чого поранень зазнали троє поліцейських, також пошкоджено службові автомобілі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військові РФ 23 вересня близько 08:10, попередньо ракетами Торнадо-С та касетними боєприпасами, вдарили по селищу Старий Салтів Вовчанської громади. Зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.

Унаслідок обстрілу зазнали поранень двоє поліцейських 38 та 33 роки. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували. Крім того, ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно. Також пошкоджені службові автомобілі.

Також читайте: На півночі Харківщини окупанти застосовують міни забороненого типу, - ОТУ Харків

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські документують наслідки ворожих ударів, збирають докази злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Також читайте: Доба на Харківщині: внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людей

Нагадаємо, сьогодні близько 9 ранку війська РФ завдали удару по Куп'янську на Харківщині, унаслідок чого загинула 82-річна жінка.