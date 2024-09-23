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обстріл (27110) Харківщина (6053) Куп’янськ (669)

Рашисти вдарили по Куп’янську: Загинула 82-річна жінка

Росіяни вдарили по Куп'янську: Загинула жінка

Війська РФ завдали удару по Куп'янську на Харківщині, є загибла.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл рашисти здійснили близько 9 ранку. Внаслідок чого загинула 82-річна жінка.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Раніше повідомлялось, що минулої доби росіяни обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони, чотири людини постраждали.

Також читайте: У районі Глибокого ворог перегруповує штурмові групи, у Вовчанську знову вдарив з важкої вогнеметної системи ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

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