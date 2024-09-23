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Новости Война
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Рашисты ударили по Купянску: Погибла 82-летняя женщина

Росіяни вдарили по Куп'янську: Загинула жінка

Войска РФ нанесли удар по Купянску на Харьковщине, есть погибшая.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрел рашисты осуществили около 9 утра. В результате чего погибла 82-летняя женщина.

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы, четыре человека пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Глубокого враг перегруппировывает штурмовые группы, в Волчанске снова ударил из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, - ОТГ "Харків"

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обстрел (27259) Харьковщина (5577) Купянск (638)


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