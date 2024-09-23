Рашисты ударили по Купянску: Погибла 82-летняя женщина
Войска РФ нанесли удар по Купянску на Харьковщине, есть погибшая.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрел рашисты осуществили около 9 утра. В результате чего погибла 82-летняя женщина.
На месте работают правоохранители и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы, четыре человека пострадали.
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