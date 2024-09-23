Сутки на Харьковщине: в результате российских обстрелов пострадали 4 человека

За прошедшие сутки россияне обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы, четыре человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вчера, 22 сентября, в селе Шийковка Изюмского района в результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка. Пострадали два человека: 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.

В 15:30 пгт Купянск-Узловой в результате обстрела горела трава на площади 1 га. В 14:57 в результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки. Пострадали две женщины в возрасте 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации.

В 12:37 в селе Бугаевка Чугуевского района, на территории Рубежанского лесничества, в результате обстрела горела лесная подстилка и трава на площади 1 га.

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В 11:07 в селе Соболевка Купянского района в результате обстрела горел двухэтажный гараж и сухая трава на площади 500 кв.м.

Напомним, в течение 21 сентября враг ударил авиабомбой по многоэтажке в Харькове, повредил предприятие и здание ГСЧС в селе Чайковка.