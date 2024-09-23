Войска РФ ударили по Краматорску

Войска РФ утром 23 сентября 2024 года обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.

По его словам, в 05:58 было зафиксировано три взрыва в пригороде Краматорска. Раненых и разрушений нет, уточнил глава города.

Больше информации относительно удара по городу пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 сентября 5 человек получили ранения в результате российского обстрела Краматорска в Донецкой области. Также информировалось, что в Краматорске задержан агент РФ, который готовил удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области.