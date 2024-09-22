Пять человек пострадали из-за российских обстрелов Краматорска, среди раненых 16-летняя девушка

22 сентября 5 человек получили ранения в результате российского обстрела Краматорска в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он отметил, что город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Также в городе повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя - эвакуируйтесь", - призвал глава ОГА.

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