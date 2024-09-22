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Краматорськ (2229) обстрел (25782) Донецкая область (8780)

Пять человек пострадали из-за российских обстрелов Краматорска, среди раненых 16-летняя девушка

Наслідки обстрілу Краматорська (фото ілюстративне)

22 сентября 5 человек получили ранения в результате российского обстрела Краматорска в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он отметил, что город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Также в городе повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя - эвакуируйтесь", - призвал глава ОГА.

Читайте: Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: ударили по жилым домам
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22.09.2024 21:05 Ответить
Сруськай міф, гадить в Мирній Україні, з 2014 року!!
РигоАНАЛИ у ВРУ, можуть це підтвердити, поки дехто з них, ще утік з України, як оті міфічні Оманські, поганялом «Служка»!!
Вони ж на інструктаж у ФСБ, літали з 2014 року майже щомісяця, під патронатом мертвечука деркача сівковича льовочкіних каралєвськай …!!
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22.09.2024 21:06 Ответить
 
 