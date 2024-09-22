УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10030 відвідувачів онлайн
Новини
1 302 2
Краматорськ (606) обстріл (27110) Донецька область (7587)

П’ятеро людей постраждало через російський обстріл Краматорська, серед поранених 16-річна дівчина

Наслідки обстрілу Краматорська (фото ілюстративне)

22 вересня 5 людей зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Також у місті пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі.

"На Донеччині немає абсолютно безпечних місць! Бережіть себе — евакуюйтесь", - закликав очільник ОВА.

Читайте: Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: вдарили по житлових будинках

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.09.2024 21:05 Відповісти
Сруськай міф, гадить в Мирній Україні, з 2014 року!!
РигоАНАЛИ у ВРУ, можуть це підтвердити, поки дехто з них, ще утік з України, як оті міфічні Оманські, поганялом «Служка»!!
Вони ж на інструктаж у ФСБ, літали з 2014 року майже щомісяця, під патронатом мертвечука деркача сівковича льовочкіних каралєвськай …!!
показати весь коментар
22.09.2024 21:06 Відповісти
 
 