П’ятеро людей постраждало через російський обстріл Краматорська, серед поранених 16-річна дівчина
22 вересня 5 людей зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Він зазначив, що місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.
Також у місті пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі.
"На Донеччині немає абсолютно безпечних місць! Бережіть себе — евакуюйтесь", - закликав очільник ОВА.
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РигоАНАЛИ у ВРУ, можуть це підтвердити, поки дехто з них, ще утік з України, як оті міфічні Оманські, поганялом «Служка»!!
Вони ж на інструктаж у ФСБ, літали з 2014 року майже щомісяця, під патронатом мертвечука деркача сівковича льовочкіних каралєвськай …!!