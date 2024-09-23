Доба на Харківщині: внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людей

Минулої доби росіяни обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони, чотири людини постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора, 22 вересня, у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

О 15:30 смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га. О 14:57 внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки віком 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 12:37 у селі Бугаївка Чугуївського району, на території Рубіжанського лісництва, внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.

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Об 11:07 у селі Соболівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 кв.м.

Нагадаємо, протягом 21 вересня ворог ударив авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові, пошкодив підприємство та будівлю ДСНС у селі Чайківка.