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Новости Война
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Харьковщина (5576) боевые действия (3475)

В районе Глубокого враг перегруппировывает штурмовые группы, в Волчанске снова ударил из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, - ОТГ "Харків"

Зо добу ворог втратив на Харківському напрямку 78 військовослужбовців

Российские захватчики на Харьковщине за минувшие сутки нарастили систему связи, осуществляют перемещение военнослужащих. За сутки потери врага составляют 78 россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществил перегруппировку штурмовых групп, нарастил систему связи и наладил взаимодействие между подразделениями по нанесению огневого поражения.

В районе Старицы с целью недопущения потери занимаемого положения закрепляется на занимаемых позициях, осуществлял перемещение малых групп по 2 военнослужащих 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь.

В Волчанске противник осуществил заведение личного состава на передовые позиции. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району Агрегатного завода.

Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар двумя ракетами, 2 авиаудара с использованием 2 КАБов, 66 ударов дронами-камикадзе, осуществили 412 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 78 существ, из них безвозвратные - 31, санитарные - 47", - отметили в ОТГ "Харків".

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • танк;
  • боевую бронированную машину;
  • противотанковое средство;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 9 автомобилей;
  • 51 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 43 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

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Схоже, що у захисників Вовчанська бракує розвідувальних і fpv-дронів. Бо інакше давно б знищили ту установку ТОС-1А "Солнцепек", що обстрілює українські позиції.
Бо ця вогнеметна система обмежена у дальнобійності і змушена висуватись на вогневий рубіж ближче як за 6 км від намічених цілей ураження.
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23.09.2024 10:30 Ответить
А потім інформація від Аххілеса,що ворог залишив Глибоке і Липці і перекинулися на Курщину.
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23.09.2024 10:44 Ответить
Вторая армия мира уже ПЯТЫЙ месяц подряд штурмует и никак не может взять маленький городишко с довоенным населением 17 тыс. жителей...

Картонный тигр этот Мордор: говно, а не армия...
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23.09.2024 13:33 Ответить
 
 