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Харківщина (6053) бойові дії (3233)

У районі Глибокого ворог перегруповує штурмові групи, у Вовчанську знову вдарив з важкої вогнеметної системи ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Зо добу ворог втратив на Харківському напрямку 78 військовослужбовців

Російські загарбники на Харківщині за минулу добу наростили систему зв’язку, здійснюють переміщення військовослужбовців. За добу втрати ворога становлять 78 росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування штурмових груп, наростив систему зв’язку та  налагодив взаємодію між підрозділами щодо нанесення вогневого ураження.

В районі Стариці з метою недопущення втрати займаного положення закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по 2 військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат.

У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на передові позиції. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району Агрегатного заводу.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 1 ракетний удар двома ракетами, 2 авіаудари з використанням 2 КАБів. Завдали 66 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 412 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 78 істот, з них безповоротні - 31, санітарні - 47", - зазначили в ОТУ "Харків".

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • танк;
  • бойову броньовану машину;
  • протитанковий засіб;
  • 8 артилерійських систем;
  • 9 автомобілів;
  • 51 БпЛА.

Крім того, знищено 43 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курахівському та Покровському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, за добу там - 63 боєзіткнення, - Генштаб

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Схоже, що у захисників Вовчанська бракує розвідувальних і fpv-дронів. Бо інакше давно б знищили ту установку ТОС-1А "Солнцепек", що обстрілює українські позиції.
Бо ця вогнеметна система обмежена у дальнобійності і змушена висуватись на вогневий рубіж ближче як за 6 км від намічених цілей ураження.
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23.09.2024 10:30 Відповісти
А потім інформація від Аххілеса,що ворог залишив Глибоке і Липці і перекинулися на Курщину.
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23.09.2024 10:44 Відповісти
Вторая армия мира уже ПЯТЫЙ месяц подряд штурмует и никак не может взять маленький городишко с довоенным населением 17 тыс. жителей...

Картонный тигр этот Мордор: говно, а не армия...
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23.09.2024 13:33 Відповісти
 
 