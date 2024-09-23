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Трое полицейских ранены в результате обстрела россиянами поселка Старый Салтов

Обстріл Харківщини

Сегодня, 23 сентября, российские войска атаковали поселок Старый Салтов на Харьковщине, в результате чего ранения получили трое полицейских, также повреждены служебные автомобили.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военные РФ 23 сентября около 08:10, предварительно ракетами Торнадо-С и кассетными боеприпасами, ударили по поселку Старый Салтов Волчанской громады. Зафиксировано около пяти попаданий вражеских боеприпасов.

В результате обстрела получили ранения двое полицейских 38 и 33 года. С многочисленными взрывными и осколочными ранениями их госпитализировали. Кроме того, еще один сотрудник полиции обратился за медицинской помощью самостоятельно. Также повреждены служебные автомобили.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документируют последствия вражеских ударов, собирают доказательства преступления.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

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Напомним, сегодня около 9 утра войска РФ нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

Автор: 

обстрел (27259) Нацполиция (16480) Харьковщина (5577)


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