Трое полицейских ранены в результате обстрела россиянами поселка Старый Салтов
Сегодня, 23 сентября, российские войска атаковали поселок Старый Салтов на Харьковщине, в результате чего ранения получили трое полицейских, также повреждены служебные автомобили.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, военные РФ 23 сентября около 08:10, предварительно ракетами Торнадо-С и кассетными боеприпасами, ударили по поселку Старый Салтов Волчанской громады. Зафиксировано около пяти попаданий вражеских боеприпасов.
В результате обстрела получили ранения двое полицейских 38 и 33 года. С многочисленными взрывными и осколочными ранениями их госпитализировали. Кроме того, еще один сотрудник полиции обратился за медицинской помощью самостоятельно. Также повреждены служебные автомобили.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документируют последствия вражеских ударов, собирают доказательства преступления.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Напомним, сегодня около 9 утра войска РФ нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего погибла 82-летняя женщина.
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