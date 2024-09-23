На севере Харьковщины оккупанты применяют мины запрещенного типа, - ОТГ "Харків"

Российские захватчики на севере Харьковщины начали использовать мины, подобные ПФМ-1 "Лепесток", которые запрещены международными конвенциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

"Это опасный вид вооружения. Мы еще не в полной мере исследовали, насколько масштабируемый процесс их производства - это может быть либо промышленная, либо какая-то локальная партия, сделанная с помощью российских энтузиастов или волонтеров", - отметил Саранцев.

Но подчеркнул, что даже если это кустарное производство небольшими партиями, мины все равно опасны. Мощности их не слишком значительного взрывного заряда достаточно, чтобы искалечить человека или даже лишить его жизни в случае, если не будет оказана своевременная медицинская помощь.

При этом враг может устанавливать такие мины дистанционно, сбрасывая их на населенные пункты, а также бросать их в тех локациях, которые, по его мнению, могут использоваться нашими военными как маршруты для передвижения"

"Они могут упасть куда угодно - во двор, на крышу здания, где-то на огород или в любое место, - подчеркнул Саранцев.

Обнаружить такой боеприпас сложно из-за малого размера, камуфляжной окраски и незначительного количества металлических деталей.

"Он имеет максимум пластиковых деталей, его очень трудно обнаружить металлодетектором. Если же он, обкрученный зеленым скотчем, упадет в траву, то его очень трудно увидеть", - рассказал представитель ОТГ "Харків".

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