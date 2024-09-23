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Враг обстреливает из ТОС "Солнцепек" и РСЗО своих военных, которые заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Агрегатний завод у Вовчанську

Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону Агрегатного завода в Волчанске, хотят деблокировать своих военных, которые находятся на территории предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"С этой целью враг периодически наносит удары как артиллерией, так и задействует тяжелую огнеметную систему или РСЗО. Это вооружение не является точным. Поэтому довольно часто встречаются случаи "friendly fire", когда противник наносит огневое поражение по своим подразделениям", - отметил Саранцев.

Он добавил, что состояние заблокированных российских солдат тяжелое. С самого начала на заводе заблокированы несколько десятков оккупантов. Сначала их было 40, в ходе боевых действий это количество уменьшилось. Среди них есть раненые, но есть также и способные вести активные действия.

"Это крупное промышленное предприятие. Там кое-где сохранилось очень много зданий, очень много осталось подземных коммуникаций, в которых обороняющейся стороне трудно, но можно организовать качественную оборону", - рассказал Саранцев.

Такая ситуация продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Поставки заблокированного подразделения оккупанты пытаются осуществлять с помощью БПЛА.

"У них была своя система налажена по поставкам. Поэтому конечно, с этим мириться нам достаточно долго нельзя. Нельзя держать у себя в тылу такой вражеский. Поэтому определенные действия сейчас проводятся для того, чтобы полностью его ликвидировать", - добавил спикер ОТГ "Харьков".

Напомним, за период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили из РСЗО по собственным подразделениям возле Агрегатного завода в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4092) Волчанск (390)


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Топ комментарии
+6
Ну так в чому проблема? Чи переживають за русню що їх перебʼють свої.
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23.09.2024 12:09
+6
"Лапті Аладіна та 40 агрегатівців"
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23.09.2024 12:19
+4
Щось я не зрозумів, пару днів тому писали що кацапів на тому заводі вже нема. Може тому вони гатять по заводу
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23.09.2024 12:55
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Ну так в чому проблема? Чи переживають за русню що їх перебʼють свої.
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23.09.2024 12:09 Ответить
Ну если читать только заголовок, то да, проблем нет, пусть обстреливают
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23.09.2024 12:48 Ответить
Тактика многократно проверенная, в случае штурма спрятаться в наиболее защищённых местах, тех же подвалах и вызвать огонь на себя. То что с ними не могут справиться более чем за месяц говорит не в пользу ЗСУ.
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23.09.2024 14:54 Ответить
Навіть застрелитись кацапам, як вчив політрук, не дають.
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23.09.2024 12:10 Ответить
хочуть деблокувати своїх військових ... v kremļe uže perepisivajut učebņiki po istorii - na cei raz ņi 28 pamfilovcev
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23.09.2024 12:10 Ответить
"Лапті Аладіна та 40 агрегатівців"
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23.09.2024 12:19 Ответить
Щось я не зрозумів, пару днів тому писали що кацапів на тому заводі вже нема. Може тому вони гатять по заводу
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23.09.2024 12:55 Ответить
От цікаво, скільки вже місяців заблоковані, а що ті русаки там жруть, ну не повітрям же вони харчуються.
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23.09.2024 13:08 Ответить
Как раз повитрям и постачают, дронами. В начале были прорывы туда бронетехники, сейчас не в курсе.
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23.09.2024 14:57 Ответить
В эрэфии им дадут медали посмертно, жгите рашистов!
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24.09.2024 13:39 Ответить
 
 