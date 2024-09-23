Ворог обстрілює з ТОС "Солнцепек" та РСЗВ своїх військових, які заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Російські загарбники намагаються прорвати українську оборону Агрегатного заводу у Вовчанську, хочуть деблокувати своїх військових, які перебувають на території підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"З цією метою ворог періодично завдає ударів як артилерією, так і задіює важку вогнеметну систему або РСЗВ. Це озброєння не є точним. Тому досить часто трапляються випадки "friendly fire", коли противник завдає вогневого ураження по своїх підрозділах", - зазначив Саранцев.

Він додав, що стан заблокованих російських солдатів важкий. Від самого початку на заводі заблоковані кількадесят окупантів. Спочатку їх було 40, в ході бойових дій ця кількість зменшилась. Серед них є поранені, але є також і спроможні вести активні дії.

"Це велике промислове підприємство. Там подекуди збереглося дуже багато будівель, дуже багато лишилося підземних комунікацій, в яких стороні, що обороняється, важко, але можна організувати якісну оборону", - розповів Саранцев.

Така ситуація триває вже впродовж кількох місяців. Постачання заблокованого підрозділу окупанти намагаються здійснювати за допомогою БПЛА.

"У них була своя система налагоджена щодо поставок. Тому звичайно, з цим миритися нам досить довго не можна. Не можна тримати в себе в тилу такий ворожий. Тому певні дії зараз проводяться для того, щоб повністю його ліквідувати", - додав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, за період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"