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Ворог обстрілює з ТОС "Солнцепек" та РСЗВ своїх військових, які заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Агрегатний завод у Вовчанську

Російські загарбники намагаються прорвати українську оборону Агрегатного заводу у Вовчанську, хочуть деблокувати своїх військових, які  перебувають на території підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"З цією метою ворог періодично завдає ударів як артилерією, так і задіює важку вогнеметну систему або РСЗВ. Це озброєння не є точним. Тому досить часто трапляються випадки "friendly fire", коли противник завдає вогневого ураження по своїх підрозділах", - зазначив Саранцев.

Він додав, що стан заблокованих російських солдатів важкий. Від самого початку на заводі заблоковані кількадесят окупантів. Спочатку їх було 40, в ході бойових дій ця кількість зменшилась. Серед них є поранені, але є також і спроможні вести активні дії.

"Це велике промислове підприємство. Там подекуди збереглося дуже багато будівель, дуже багато лишилося підземних комунікацій, в яких стороні, що обороняється, важко, але можна організувати якісну оборону", - розповів Саранцев.

Така ситуація триває вже впродовж кількох місяців. Постачання заблокованого підрозділу окупанти намагаються здійснювати за допомогою БПЛА.

"У них була своя система налагоджена щодо поставок. Тому звичайно, з цим миритися нам досить довго не можна. Не можна тримати в себе в тилу такий ворожий. Тому певні дії зараз проводяться для того, щоб повністю його ліквідувати", - додав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, за період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

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Топ коментарі
+6
Ну так в чому проблема? Чи переживають за русню що їх перебʼють свої.
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23.09.2024 12:09
+6
"Лапті Аладіна та 40 агрегатівців"
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23.09.2024 12:19
+4
Щось я не зрозумів, пару днів тому писали що кацапів на тому заводі вже нема. Може тому вони гатять по заводу
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23.09.2024 12:55
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Ну так в чому проблема? Чи переживають за русню що їх перебʼють свої.
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23.09.2024 12:09 Відповісти
Ну если читать только заголовок, то да, проблем нет, пусть обстреливают
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23.09.2024 12:48 Відповісти
Тактика многократно проверенная, в случае штурма спрятаться в наиболее защищённых местах, тех же подвалах и вызвать огонь на себя. То что с ними не могут справиться более чем за месяц говорит не в пользу ЗСУ.
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23.09.2024 14:54 Відповісти
Навіть застрелитись кацапам, як вчив політрук, не дають.
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23.09.2024 12:10 Відповісти
хочуть деблокувати своїх військових ... v kremļe uže perepisivajut učebņiki po istorii - na cei raz ņi 28 pamfilovcev
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23.09.2024 12:10 Відповісти
"Лапті Аладіна та 40 агрегатівців"
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23.09.2024 12:19 Відповісти
Щось я не зрозумів, пару днів тому писали що кацапів на тому заводі вже нема. Може тому вони гатять по заводу
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23.09.2024 12:55 Відповісти
От цікаво, скільки вже місяців заблоковані, а що ті русаки там жруть, ну не повітрям же вони харчуються.
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23.09.2024 13:08 Відповісти
Как раз повитрям и постачают, дронами. В начале были прорывы туда бронетехники, сейчас не в курсе.
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23.09.2024 14:57 Відповісти
В эрэфии им дадут медали посмертно, жгите рашистов!
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24.09.2024 13:39 Відповісти
 
 