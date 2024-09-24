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Оккупанты за прошедшие сутки почти 10 раз ударили по Харьковщине, есть погибшая и раненая

Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

Вчера, 23 сентября, и в ночь на 24 сентября российские войска обстреливали Харьков и область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова. Ударили по открытой территории. В результате атаки из РСЗО "Торнадо-С" горела трава и ветки на площади 100 м кв. Кроме того, вчера вечером было зафиксировано попадание вражеского КАБ в землю на территории кладбища - горела трава и посадка. Второе попадание также было в землю.

В Ивашках и Загрызово горели частные дома в результате вражеских ударов. В селе Резниково горел разрушенный дом.

В селе Осиново войска РФ повредили частный дом и легковой автомобиль. Пострадала 59-летняя женщина. В Купянске россияне убили 82-летнюю женщину.

В селе Хотимля враг повредил здание предприятия. Также в результате обстрелов горела трава в Циркуновской громаде.

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