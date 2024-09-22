Россияне все чаще обстреливают Харьков КАБами и ФАБами, - Терехов
Российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами.
Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Динамика пошла вверх и Харьков начали все чаще обстреливать КАБами и ФАБами", - сказал мэр города.
Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова, по его словам, есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.
Напомним, что поздно вечером 22 сентября оккупанты попали КАБом в многоэтажку в Харькове. Известно о 21 пострадавшем.
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+6 Русский Алкаш
показать весь комментарий22.09.2024 20:18
+3 Vent
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+1 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий22.09.2024 19:39
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все, що кацапи не можуть відібрати, знищують.
тай і те що відібрали знищують.
сарана, в чистому вигляді. існує поки жере.
Шесть!!!
И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?
Ноль!!!
Покуражились и вернулись домой.
Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.
Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
Харьков цель номер один, не понимаю тех кто соскучился и возвращается с детьми.