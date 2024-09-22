Удар по Харькову: оккупанты ударили ФАБ по многоэтажке, 21 пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове увеличили количество пострадавших в результате российского удара по многоэтажке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей.
"21 пострадавший в результате вражеского удара по Харькову обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 Олена Сидоренко 67402dad
показать весь комментарий22.09.2024 09:42
+3 Олена Сидоренко 67402dad
показать весь комментарий22.09.2024 09:44
+1 Сергій Михайлович Співак
показать весь комментарий22.09.2024 08:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
Смерть москві !
Смерть недоімперії росії !
Смерть ії агентам в Україні !