Удар по Харькову: оккупанты ударили ФАБ по многоэтажке, 21 пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове увеличили количество пострадавших в результате российского удара по многоэтажке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей.

"21 пострадавший в результате вражеского удара по Харькову обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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