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обстрел (25782) Харьков (7287)

Удар по Харькову: оккупанты ударили ФАБ по многоэтажке, 21 пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове увеличили количество пострадавших в результате российского удара по многоэтажке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей.

"21 пострадавший в результате вражеского удара по Харькову обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Харькове россияне попали в многоэтажку

Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
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Топ комментарии
+3
Вже всі окупантські пабліки на болотах звітують про свій вдалий злочин виродків-недоносків з раши в Україні і перепощують ці фото.
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
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22.09.2024 09:42
+3
Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року! "За"-допу, "За"-гепу!
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
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22.09.2024 09:44
+1
Ці виродки так "звільняють" Харків
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22.09.2024 08:24
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Ці виродки так "звільняють" Харків
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22.09.2024 08:24 Ответить
Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року! "За"-допу, "За"-гепу!
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
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22.09.2024 09:44 Ответить
За допу та гепу могло прилетіти ще в 2014-му, але завдяки вінницькому "Ягуару" доля Лоханська та Даунецька оминула. Але в 2019 більшість харків'ян вирішила виправити цю "помилку".
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22.09.2024 12:20 Ответить
"Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року!"цитата я правильно понимаю что вы https://www.google.com/search?sca_esv=ff01c768dfa58a03&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWILQom8YO25a8z5Mp8FS1F_9boTeGA:1726993309143&q=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB--G1j9aIAxUESPEDHa7oA10QkeECKAB6BAgMEAE оправдываете убийства граждан украины рускими террористами? граждане украины на свободных выборах сделали свой выбор. через пять лет после этого русня их убивает.
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22.09.2024 12:28 Ответить
Вже всі окупантські пабліки на болотах звітують про свій вдалий злочин виродків-недоносків з раши в Україні і перепощують ці фото.
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
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22.09.2024 09:42 Ответить
"Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! "цитата. ели слушать таких мразей как ты, то мир не узнает о массовых расстрелах в буче и изюме. твои выродки радуются гражданским жертвам? а весь мир видит это и скорбит.
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22.09.2024 11:46 Ответить
Все правильно вона каже - коли війна так і треба поводитись, фото наслідків агресії використовувати тільки для суда і ООН з іншими організаціями, а не в публічному доступі.
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22.09.2024 13:29 Ответить
Та звісно, у тієї розвідки немає ні розвідувальних дронів з дальністю зв'язку 120 км, ні сєпарів у тому Харкові (пам'ятаємо 2014 рік), ні іншого крім фото в інеті.
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22.09.2024 21:35 Ответить
"Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року!"цитата я правильно понимаю что вы https://www.google.com/search?sca_esv=ff01c768dfa58a03&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWILQom8YO25a8z5Mp8FS1F_9boTeGA:1726993309143&q=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB--G1j9aIAxUESPEDHa7oA10QkeECKAB6BAgMEAE оправдываете убийства граждан украины рускими террористами?
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22.09.2024 11:39 Ответить
Багатостраждальні будинки біля кільцевої. Навесні 2022 постійно Гради туді летіли, потім декілька іскандерів поруч, люди тільки вікна вставили, тепер ця хрінь.
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22.09.2024 12:16 Ответить
Горизонт чи як ?
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22.09.2024 13:28 Ответить
Алекса.
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22.09.2024 15:15 Ответить
Епіцентр мабуть не скоро відкриють.
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23.09.2024 18:17 Ответить
Смерть кремлю !
Смерть москві !
Смерть недоімперії росії !
Смерть ії агентам в Україні !
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22.09.2024 13:27 Ответить
 
 