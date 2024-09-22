Россияне попали в многоэтажку в Харькове, 12 пострадавших (обновлено)

Поздно вечером субботы, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову. Одно из них - в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места", - сообщил Синегубов в 23:06.

Через 5 минут он написал, что захватчики попали в многоэтажку.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что было попадание в многоэтажку.

"Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях - собирается", - написал Терехов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Никополе оккупанты ударили дроном по автомобилю. Погибли 12-летняя девочка и женщина, 4-летний ребенок и мужчина ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обновленная информация

Впоследствии мэр города Терехов сообщил, что из-за вражеской атаки есть пострадавшие.

Позже Терехов сообщил, что было подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. По состоянию на 23:31 было известно о 12 пострадавших в результате российской атаки.

"Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Пока известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал мэр города.