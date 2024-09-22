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обстрел (25782) Харьков (7287)

Россияне попали в многоэтажку в Харькове, 12 пострадавших (обновлено)

У Харкові є влучання

Поздно вечером субботы, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову. Одно из них - в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места", - сообщил Синегубов в 23:06.

Через 5 минут он написал, что захватчики попали в многоэтажку.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что было попадание в многоэтажку.

"Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях - собирается", - написал Терехов.

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Обновленная информация

Впоследствии мэр города Терехов сообщил, что из-за вражеской атаки есть пострадавшие.

Позже Терехов сообщил, что было подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. По состоянию на 23:31 было известно о 12 пострадавших в результате российской атаки.

"Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Пока известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал мэр города.
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Боже, покарай кацапів за це! Скільки вже можна по нас гатити?
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21.09.2024 23:28 Ответить
Я так зрозумiв, КАБами можно лупити куди завгодно. Вони не збиваються.
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21.09.2024 23:58 Ответить
збиваються системами типу гепард.
не куди завгодно а тільки куди долетаять на планері, до 70 км від місця пуску.
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22.09.2024 00:08 Ответить
Слава богу попали рядом с домом. ГОрят машины. Естественно побило стекла рядом везде, думаю все раненные это порезанные стеклом. По официальным данным без погибших.
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22.09.2024 00:16 Ответить
тобто як завжди *******" Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, 12 постраждалих (оновлено) Джерело:
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22.09.2024 00:19 Ответить
Невже на змiнi у штурмовику сидiла бригада спiвчуваючих Украiни?
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22.09.2024 00:22 Ответить
 
 