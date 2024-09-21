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Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, 12 постраждалих (оновлено)

У Харкові є влучання

Пізно ввечері суботи, 21 вересня, окупанти завдали удару по Харкову. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них - у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця", - повідомив Синєгубов о 23:06.

Через 5 хвилин він написав, що загарбники влучили у багатоповерхівку.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що було влучання у багатоповерхівку. 

"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається", - написав Терехов. 

Оновлена інформація

Згодом мер міста Терехов повідомив, що через ворожу атаку є постраждалі.

Пізніше Терехов повідомив, що було підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Станом на 23:31 було відомо про 12 постраждалих внаслідок російської атаки.

"Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав мер міста. 

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Боже, покарай кацапів за це! Скільки вже можна по нас гатити?
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21.09.2024 23:28 Відповісти
Я так зрозумiв, КАБами можно лупити куди завгодно. Вони не збиваються.
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21.09.2024 23:58 Відповісти
збиваються системами типу гепард.
не куди завгодно а тільки куди долетаять на планері, до 70 км від місця пуску.
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22.09.2024 00:08 Відповісти
Слава богу попали рядом с домом. ГОрят машины. Естественно побило стекла рядом везде, думаю все раненные это порезанные стеклом. По официальным данным без погибших.
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22.09.2024 00:16 Відповісти
тобто як завжди *******" Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, 12 постраждалих (оновлено) Джерело:
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22.09.2024 00:19 Відповісти
Невже на змiнi у штурмовику сидiла бригада спiвчуваючих Украiни?
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22.09.2024 00:22 Відповісти
 
 